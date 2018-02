SUOR CRISTINA SCUCCIA/ La testimonianza di una connessione tra fede e musica (Domenica In)

Suor Cristina Scuccia, la donna è la testimonianza che può esistere un punto di raccordo tra il mondo della musica e quello della fede. Oggi racconterà la sua esperienza. (Domenica In)

Suor Cristina Scuccia, Domenica In

Suor Cristina Scuccia, ospite a Domenica In, è la prova vivente di come fede e musica possano andare di pari passo. Questa la visione di Aleteia, che fin dal successo registrato dalla religiosa a The Voice of Italy non ha smesso di puntarle i riflettori addosso. Un simbolo di forte passione, senza dubbio, che le ha permesso di registrare 90 milioni di views solo grazie all'esibizione fatta in occasione delle Blind Audition. Dopo aver ottenuto tanta popolarità, Suor Cristina tuttavia sembrava scomparsa nel nulla. Almeno per quanto riguarda il pubblico italiano, dato che la 'Sorella' è in realtà ha rincorso il suo sogno anche in territorio straniero. Lo scorso dicembre infatti ha cantato al Columbus Day Parade di New York e questo pomeriggio, 4 febbraio 2018, sarà ospite di Domenica In su Rai 1. Anche se lontano dai riflettori italiani, Suor Cristina è riuscita a registrare nuovi successi in altri ambiti, fra cui il musical Sister Act, riediting del celebre film con protagonista Whoopy Goldberg, e la versione musical del Titanic. Un ritorno alle origini per la suora, se si considera che i primi passi nel mondo della musica li deve proprio allo stesso tipo di spettacolo, ovvero quando giovanissima ed ancora al di fuori del suo percorso religioso, ha debuttato nel musical Il coraggio di amare.

SUOR CRISTINA, LA VITA E LA CARRIERA NELLA MUSICA

Nata nell'agosto del 1988, Suor Cristina Scuccia ha incontrato la sua passione per il canto fin da giovanissima. Con una forte passione nel cuore, decide infatti di tentare la strada del successo sotto la guida di Lorella Mauro e Gianni Brullo per il musical Il coraggio d'amare. Uno spettacolo che nel 2007 viene organizzato per il centenaio delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia ed in cui interpreta il ruolo di Suor Rosa. L'anno successivo inizia invece a studiare canto al fianco di Tiziana Rivale e Franco Simone, presso la Star Rose Academy di Roma. Nel 2009 inizia invece il suo percorso religioso che la porterà a vivere due anni in Brasile per completare il noviziato ed a prendere i voti tre anni più tardi. In quello stesso anno debutta per la prima volta sul piccolo schermo di Gold Tv grazie al programma condotto da Franco Simone, Dizionario dei sentimenti, mentre l'anno successivo vince il concorso canoro Good News Festival grazie alla canzone Senza la tua voce. Nel 2014 la troviamo invece fra i concorrenti di The Voice of Italy sotto la guida di J-Ax, che le dà la possibilità di firmare un contratto con la Universal Music: quest'ultima le permetterà infatti di pubblicare il suo primo disco, Sister Cristina, una raccolta di brani in cui è presente anche una cover della celebre hit di Madonna, Like a Virgin.

