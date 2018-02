SUPER BOWL 2018, GLI SPOT/ Video, tutte le pubblicità da non perdere

Super Bowl 2018: tutti i superspot che andranno in onda durante la 52esima edizione della finale della National Football League. Ogni spot pubblicitario è stato pagato 5 milioni di dollari.

04 febbraio 2018 Fabio Morasca

I superspot del Super Bowl 2018 (Web)

Il Super Bowl, come sappiamo, non è soltanto un semplice evento sportivo, ma anche una sorta di "Oscar" della pubblicità. Il Super Spot (anzi, i Super Spot) del Super Bowl sono da sempre destinati a dettare le nuove tendenze della pubblicità, e conseguentemente delle aziende che li producono e li commissionano. Ma andiamo con ordine. La 52esima edizione del Super Bowl che si svolgerà oggi domenica 4 febbraio 2018 (in Italia, durante la notte tra il 4 e il 5 febbraio). La finale della National Football League 2017 vedrà come protagonisti i New England Patriots e i Philadelphia Eagles. Gli spot pubblicitari sono pagati a peso d'oro, che andranno in onda durante l'evento trasmesso in televisione. Per uno spazio pubblicitario di 30 secondi, infatti, il costo si è aggirato intorno ai cinque milioni di dollari. La 52esima edizione del Super Bowl verrà trasmessa dalla NBC che, ovviamente, incasserà gli introiti derivanti dalla pubblicità. Per fare un calcolo veloce dell'ammontare dei possibili introiti, l'anno scorso, la FOX, che trasmise la 51esima edizione del Super Bowl, ricavò ben 419 milioni di dollari in pubblicità. Come riporta l'Ansa, il costo di uno spazio pubblicitario al Super Bowl è lievitato dell'87% negli ultimi dieci anni.

CINQUE SPAZI PUBBLICITARI PER FCA

Tra gli spot pubblicitari che vedremo durante l'edizione di quest'anno del Super Bowl, ci sarà quello di Fiat Chrysler Automobiles che ha comprato cinque spazi pubblicitari: come riporta La Repubblica, il primo spot della divisione statunitense di FCA andrà in onda durante il primo tempo, il secondo e il terzo spot, invece, saranno trasmessi durante il secondo tempo, il quarto spot durante il terzo tempo mentre, infine, il quinto spot andrà in onda durante il quarto tempo. Le pubblicità riguarderanno, nella fattispecie, i marchi Jeep e Ram. Soffermandoci sulle aziende automobilistiche, quest'anno vedremo anche le pubblicità di Hyundai, Kia, Toyota, Lexus e Mercedes-Benz. In uno dei due spot realizzati, la Hyundai promuoverà l'iniziativa benefica Hyundai Hope on Wheels, dedicata alla lotta contro i tumori infantili; il protagonista del secondo spot, invece, sarà un arbitro di calcio impaziente di andare a vedere la finale di National Football League.

CINDY CRAWFORD, KEANU REAVES E DANNY DEVITO TRA I PROTAGONISTI

I due protagonisti dei due spot realizzati da Kia, invece, saranno l'ex pilota brasiliano Emerson Fittipaldi e il leader degli Aerosmith, Steven Tyler. Anche la Toyota ha realizzato due pubblicità: uno dei due spot riguarderà le Olimpiadi invernali di Pyeoongchang. La pubblicità della Lexus, invece, è stata realizzata con la partecipazione della Marvel, ispirata al film Black Panther. Lo spot realizzato da Mercedes-Benz, invece, permetterà ai telespettatori di interagire con la AMG C 43 Coupé e un'app per gli smartphone. Per quanto concerne gli altri spot, invece, Cardi B, rapper e personaggio televisivo statunitense, reduce da due nomination ai Grammy, sarà la protagonista dello spot Amazon. La M&M’s, invece, nel proprio spot, ha trasformato l'attore Danny DeVito in una gigante M&M. Cindy Crawford sarà la protagonista dello spot Pepsi mentre Keanu Reaves è il protagonista della pubblicità di Square Space. Gli attori Peter Dinklage e Morgan Freeman, infine, sono i protagonisti scelti dallo spot Doritos e Mountain Dew, già diventato virale sul web.

