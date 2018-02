Sanremo 2018/ Michelle Hunziker: “Claudio Baglioni? Precisino dalle idee mai scontate”

Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni scatena malumori tra gli addetti ai lavori? Michelle Hunziker svela: "È un precisino ma dalle idee sempre originali"

04 febbraio 2018 Anna Montesano

Festival di Sanremo 2018

Tre personalità molto diverse ma allo stesso tempo forti e spiccate quelle dei conduttori del 68esimo Festival di Sanremo. Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni stanno sistemando gli ultimi dettagli prima dell'inizio della kermesse canora e intanto le indiscrezioni si susseguono. Il più discusso dei tre è sicuramente Claudio Baglioni che, stando a quanto si legge sul settimanale DiPiù, sarebbe stato addirittura appellato "l'antipatico di Sanremo". Il motivo? Pare abbia creato molti malumori tra gli addetti ai lavori, in primis per essersi sottratto alle foto di rito fatte prima del Festival. A dare un ritratto del cantante è proprio Michelle Hunziker, che da giorni lavora al suo fianco per i preparativi dell'evento dell'anno. Intervistata dal settimanale Grazia ad un passo dall'esordio, Michelle annuncia le prime novità della kermesse e non dimentica un cenno alle qualità di Claudio Baglioni.

MICHELLE HUNZIKER: "SANREMO? PER ME È UN NUOVO INIZIO"

"Sarà un Festival molto social: potremo giocare con il pubblico, ma anche rendere virali alcuni dettagli. Sfrutterò ogni possibilità. - racconta la Hunziker, che sul direttore artistico svela - Baglioni è un romantico, un precisino dalle idee mai scontate. Certo, apparteniamo a mondi diversi, e per questo funzioniamo". Nel corso dell'intervista, Michelle, che è alla sua seconda volta all'Ariston, racconta la differenza tra le due esperienze: "Per me è un nuovo inizio. All'esordio ho provato un'emozione incredibile e tanta ansia. Mi chiedevo: 'Non rischio di bruciarmi andando a Sanremo a 30 anni?' Dopo 11 anni torno con la voglia di godermi il Festival. È un traguardo". E la famiglia, sarà al suo fianco in questa avventura? "Aurora non vede l'ora di starmi vicino dietro le quinte. Le più piccole, invece, mi raggiungeranno con Tomaso a Bordighera l'ultimo weekend, ma sono troppo piccole per capire cosa accadrà" conclude la Hunziker.

