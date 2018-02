Scansati... a Trinità arriva Eldorado/ Su Rete 4 il film con Gordon Mitchell (oggi, 4 febbraio 2018)

Scansati... a Trinità arriva Eldorado, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Gordon Mitchell e Daniela Giordano, alla regia Joe d'Amato. Il dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GORDON MITCHELL

Il film Scansati... a Trinità arriva Eldorado va in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 febbraio 2018, alle ore 17.00. Una pellicola western del 1972 che è stata diretta da Joe d'Amato (Buio omega, Le notti erotiche dei morti viventi, Ator l'invincibile), pseudonimo di Aristide Massaccesi, ed è stata interpretata da Gordon Mitchell (Maciste nella terra dei ciclopi, L'ira di Achille, Il gigante di Metropolis), Daniela Giordano (Quante volte quella notte, Un esercito di 5 uomini, Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave) e Carla Mancini (Sessomatto, Il mostro è in tavola... barone Frankenstein, Profumo di donna). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCANSATI... A TRINITÀ ARRIVA ELDORADO, LA TRAMA DEL FILM

Jonathan Duke (Stan Cooper) è un venditore ambulante e truffatore che, con il suo compare e complice Carter (Gordon Mitchell) gira il west vendendo bottigliette d'acqua sporca spacciandole per un elisir in grado di guarire ogni genere di malattia. Ben presto però, il piano dei due truffatori va a monte, così, Duke decide di riciclarsi come baro. Purtroppo il suo esordio sul tavolo verde on va come sperato, i trucchi di Duke vengono subito scoperti e la partita di carte finisce in rissa. Duke e Carter decidono quindi di dedicarsi ad un'avventura ancora più strampalata, assaltare la cittadina di Trinità, comandata dal perfido Eldorado (Craig Hill), un criminale che si crede inviato da Dio e monta un cavallo truccato come se fosse una motocicletta. Il loro obiettivo è l'oro di Eldorado, un vero tesoro accumulato dal criminale durante le sue scorrerie. Fra rocambolesche trovate e colpi di fortuna Carter e Duke riescono a mettere le mani sull'oro e addirittura ad avere successo come bari. L'abilità di Duke di ingannare i suoi avversari è tale che riesce addirittura a piazzare sul tavolo verde un superpokermaggiore costituito da 5 assi.

