Syusy Blady, Le ragazze del ’68/ "Non ci può essere rivoluzione se non c’è divertimento"

Maurizia Giusti in arte Syusy Blady, protagonista della nuova puntata de Le ragazze del ’68, prenderà parte alla manifestazione Mangia come ridi al fianco di Vito e Alberto Patrucco.

04 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Syusy Blady a Le ragazze del '68

La cabarettista e conduttrice televisiva Maurizia Giusti meglio conosciuta con il nome d’arte di Syusy Blady, è protagonista della nuova puntata del format Le ragazze del ’68 in onda nell’access prime time di Rai 3. Una puntata nella quale l’artista bolognese parlerà della propria esperienza in quello anno che ha segnato la storia italiana portando a storici cambiamenti soprattutto di natura etica e sociale. All’epoca, la Blady, era una studentessa di 16 anni che un bel giorno si è ritrovata ad essere impossibilitata di andare a scuola in quanto occupata. Ecco alcuni frammenti del racconto che Syusy Blady regalerà al pubblico di Rai 3 tra poche ore sul ’68 e su quello che ha rappresentato per lei: “Mi chiamo Maurizia Giusti in arte Syusy Blady, sono nata a Bologna nel 1952… per me il 1968 è stata l’immaginazione al potere, la creatività.. mi trovo la scuola occupata mi chiesi ‘Come occupata? Ma allora si può! Allora le regole sono fatte per essere cambiate’.. la rivoluzione era interiore, nel creativo.. non ci può essere rivoluzione se non c’è divertimento se non ti diverti..”.

SYUSY BLADY, A CANTÙ PER ‘MANGIA COME RIDI’

Syusy Blady è uno dei volti noti della televisione italiana ed in particolare per quanti hanno amato alcuni suoi storici programmi che l’hanno vista spesso e volentieri al fianco del proprio marito Patrizio Roversi tra cui Turisti per caso e Velisti per caso senza dimenticare Ultima razzia ed Evoluti per caso – Sulla rotta di Darwin. Un’artista che è stata molto attiva anche nel campo cabarettistico prendendo parte a show di successo come L’Araba Fenice, programma ideato da Antonio Ricci e in onda nel 1988 su Italia 1. Il prossimo impegno non televisivo che interesserà la Blady è in programma il 16 febbraio a Cantù con l’artista che sarà principale ‘attrazione’ di una interessante iniziativa intitolata Mangia come ridi, di fatto spin-off della manifestazione Mangia come scrivi. Assieme alla Blady ci saranno nel corso di altre serate il collega cabarettista Vito ed il comico Alberto Patrucco. Insomma, un evento tutto da gustare e da ridere.

