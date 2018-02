THE BORROWERS - I RUBACCHIOTTI/ Su Italia 1 il film con Tom Felton (oggi, 4 febbraio 2018)

The borrowers - I rubacchiotti, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 4 febbraio 2018. Nel cast: Tom Felton e John Goodman, alla regia Peter Hewitt. La trama del film nel dettaglio.

04 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST TOM FELTON

Il film The borrowers - I rubacchiotti va in onda su Italia 1 oggi, domenica 4 febbraio 2018, alle ore 16.00. Una pellicola d'avventura e fantastica per ragazzi che è stata diretta nel 1997 da Peter Hewitt (Garfield - Il film, Capitan Zoom - Accademia per supereroi, Holiday heist - Mamma ho visto un fantasma) ed è stata interpretata da Tom Felton (L'alba del pianeta delle scimmie, la saga di Harry Potter, la serie tv The Flash), John Goodman (Kong - Skull island, Il grande Lebowski, la serie tv Pappa e ciccia) e Jim Broadbent (L'altra metà della storia, Moulin Rouge, Il diario di Bridget Jones). Il film è tratto dall'omonima serie di libri per ragazzi di Mary Norton, in italiano tradotta con Gli sgrafgignoli. The borrowers - I rubacchiotti, viene trasmesso questo pomeriggio su Italia 1 a partire dalle ore 16.00. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE BORROWERS - I RUBACCHIOTTI, LA TRAMA DEL FILM

I rubacchiotti sono un piccolo gruppo di minuscoli personaggi che vivono nelle zone nascoste di una casa, fra i muri, sotto i pavimenti o nei sottotetti. La famiglia di rubacchiotti è l'ultima rimasta della sua razza e per vivere ruba ciò che ha bisogno dagli inquilini umani della casa. L'unico inconveniente è la continua sparizione di piccoli oggetti dalla casa degli umani che, questi ultimi non riescono a spiegarsi. Un giorno Peter (Tom Felton), giovane membro della famiglia umana, riesce a vedere e catturare uno dei rubacchiotti, che si è avventurato all'esterno. Il ragazzo confida al minuscolo nuovo amico che sua zia, la proprietaria della casa, è morta e che, se non si trova il testamento, l'edificio diventerà proprietà del suo avvocato, lo speculatore Ocious P. Potter (John Goodman). Quest'ultimo intende entrare in possesso della casa per abbatterla e questo condannerebbe i rubacchiotti. Peter però garantisce alla famiglia che, in caso di trasferimento, porteranno i rubacchiotti con loro.

