UNA DONNA CONTRO TUTTI, RENATA FONTE/ Liberi sognatori: il film sull’ex Assessore di Nardò (4 febbraio 2018)

Il ciclo Liberi sognatori si conclude con il film "Una donna contro tutti – Renata Fonte", che va in onda domenica 4 febbraio alle 21.15 su Canale 5.

Cristiana Capotondi è Renata Fonte

Questa sera, domenica 4 febbraio 2018, andrà in onda su Canale 5 l'ultimo appuntamento con il ciclo Liberi Sognatori: il film “Una donna contro tutti - Renata Fonte”, verrà trasmesso in prima serata grazie alla regia di Fabio Mollo e una produzione che unisce Pietro Valsecchi a Taodue Srl. Al centro della pellicola la storia di Renata Forte, consigliere comunale di Nardò, in provincia di Lecce, che a causa del suo forte impegno civile a favore della propria popolazione e terra ha pagato con la vita un prezzo fin troppo caro: verrà uccisa nel comune di Salento nella notte del 31 marzo del 1984. Il film di Liberi Sognatori ripercorrerà la vita della donna, a partire dal suo lavoro nell'amministrazione locale, che la spinge a fare terra bruciata attorno a sé dal punto di vista delle relazioni. Chiusa nella solitudine e nel silenzio, deciderà tuttavia di non tacere di fronte all'avanzata degli speculatori edilizi che cercano di corrompere il territorio pugliese.

In forte contrasto, Renata è rimasta incinta di due bambine quando era molto giovane ed è a loro che consacrerà la propria vita privata. Un nucleo familiare al femminile che vedrà la protagonista condividere con i propri affetti le battaglie che ha giurato di portare avanti nonostante le accuse esterne e la mentalità ancora patriarcale che mette in ginocchio ogni donna. Il cast del film su Renata Forte vedrà come protagonista Cristiana Capotondi, al fianco di Peppino Mazzotta e Marco Leonardi, oltre ad attori del calibro di Giulio Beranek, Anna Ferruzzo, Angela Curri, Gianni Lillo, Max Mazzotta, Michele Morrone, Lucrezia Santi e Carolina Signore. Il team di artisti si avvale inoltre della partecipazione di Giorgio Marchesi e Augusto Zucchi, in ruoli minori. La sceneggiatura è invece a cura di Monica Zapelli, mentre le musiche sono state realizzate da Andrea Farri.

Liberi sognatori: la vita di Renata Fonte tra politica e famiglia

La vita di Renata Forte la vede divisa fra due grandi amori: quello verso la sua terra, la Puglia, e quello verso la famiglia. Dopo aver conosciuto Attilio in giovane età, la donna ha infatti dato alla luce due bambine, di cui sarà il sostegno incondizionato e dalle quali riceverà altrettanto supporto. Le giornate di Renata si dividono così, fra il ruolo di mamma e quello pubblico, che la vede parte dell'amministrazione comunale di Nardò. Un paese che le ha dato i natali e che vede scivolare in un buio fatto di cemento, a causa di chi fa dell'edilizia una questione di denaro. Le battaglie per Renata saranno all'ordine del giorno e per questo si ritroverà presto in aperto contrasto con il marito. Attilio non comprende perché la moglie sia così devota al suo ruolo in politica e presto le chiederà di scegliere fra lui e la carriera. Accetta così un lavoro in Belgio, convinto che in caso di risposta affermativa, la donna sarà pronta ad abbandonare tutto e tutti ed a seguire la sua famiglia.

Non è tuttavia l'unica battaglia che la protagonista si ritrova a combattere: dal punto di vista professionale, riceve costanti pressioni da parte del partito, che le chiede di rientrare in determinati ranghi. La forte indipendenza di spirito dell'amministratrice la rendono infatti ingestibile e quindi un potenziale pericolo. Renata però non accetta di mettersi in ginocchio di fronte alle logiche di potere ed economiche, scegliendo di mettere al primo posto la terra che tanto ama. A pochi giorni da un traguardo importante, l'adeguamento del piano regolare che potrà difendere Porto Selvaggio e le sue terre, la donna dovrà pagare il prezzo più alto per le sue battaglie. Inizialmente identificato come un delitto passionale, la morte di Renata Forte metterà invece in luce una storia molto diversa.

