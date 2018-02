UOMINI E DONNE/ Marta Pasqualato torna alla corte di Nicolò Brigante? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: dopo essere stata eliminata, la corteggiatrice Marta Pasqualato tornerà alla corte di Nicolò Brigante?

04 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Nicolò Brigante

Nella prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Il trono di Nicolò Brigante sta regalando numerose emozioni con il tronista che sembra molto preso dalle sue corteggiatrici. Nella scorsa registrazione, però, Nicolò ha deciso di eliminare la corteggiatrice Marta Pasqualato. Quest’ultima, infatti, è stata accusata di avere una relazione con un altro ragazzo. Non fidandosi di lei, Nicolò ha deciso di eliminarla. Tuttavia, come svela il Vicolo delle News, Marta potrebbe tornare alla corte del tronista siciliana che sembra deciso a lasciare il programma di Maria De Filippi con una ragazza. Su Instagram, Marta ha pubblicato un messaggio che sembra diretto a Nicolò e che sembra essere un indizio del suo ritorno in trasmissione. “Ma se sotto la pioggia balliamo, sopravvivere anche alla tempesta. Con tutti contro ma tu con me”, scrive la Pasqualato. La ragazza, dunque, tornerà davvero alla corte di Nicolò? Il ritorno di Marta potrebbe provocare la reazione di Virginia, l’altra pretendente di Nicolò.

SALE L’ATTESA PER LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN

Lunedì 5 febbraio, alle 14.45 su canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che, come ha annunciato la redazione, sarà dedicata alla scelta di Paolo Crivellin che, arriva, a cinque mesi dall’inizio del suo percorso. A contendersi il cuore di Paolo in questo periodo sono state Angela Caloisi e Marianna Acierno. I tre, prima della scelta finale, hanno trascorso un weekend in una villa con le telecamere e, ad oggi, non ci sono anticipazioni sulla scelta del tronista biondo. Chi avrà conquistato il cuore di Paolo? La scelta sarà stata registrata nella villa capovolgendo il format del programma? In attesa di scoprirlo, sui social, continuano a diffondersi rumors. Da una parte c’è chi è sicuro che la scelta sia stata Angela e, dall’altra, c’è chi spera che, al contrario, sia stata Marianna la scelta di Crivellin. Cosa accadrà, dunque, lunedì? Lo scopriremo tra poche ore.

