Uomini e Donne/ Anna Tedesco, messaggio per gli haters sui social (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco scrive un messaggio agli haters sui social mentre Sossio Aruta esprime la sua nostalgia per i figli.

04 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Anna Tedesco

Anna Tedesco, messe alle spalle le polemiche per la sua amicizia con Giorgio Manetti, è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per trovare l’amore. Nonostante le numerose delusioni ricevute, la dama non perde le speranze di poter trovare il suo principe azzurro. Forte e sicura di sé come sempre, Anna sta cercando di non dare ascolto alle critiche che ancora riceve. Sui social, infatti, molti utenti sono sicuri che della sua amicizia con Giorgio non sia stato detto tutto. Su Facebook, così, la Tedesco, stanca di tutto, ha scritto un messaggio che sembra diretto proprio ai suoi haters. “Non ci provate, non siate così presuntuosi da pretendere di sapere cosa c'è dentro l'anima di ogni essere vivente. Parlate di quello che sapete non di quello che presumete. Arriverà il giorno che tornerà di moda usare il cuore. Solo allora ci renderemo conto che le emozioni non si comprano”, ha scritto Anna che, in tutto ciò che fa, mette sempre il cuore.

LA NOSTALGIA DI SOSSIO ARUTA

Un altro grande protagonista del trono over di Uomini e Donne continua ad esserlo anche Sossio Aruta che non riesce a trovare una donna con cui costruire una storia importante. Tutte le frequentazioni del Re Leone, infatti, finiscono con un nulla di fatto. Pur avendo molta voglia d’innamorarsi davvero, al momento, nella testa e nel cuore di Sossio, sembra esserci spazio solo per i suoi figli. Su Instagram, infatti, il cavaliere ha pubblicato una foto con i suoi “due angeli”, come è solito chiamarsi, scrivendo: “Nostalgia canaglia… Lontananza, mancanza e mani legate, ma sempre nel mio cuore… Ogni secondo, minuto, giorno… Quanto vi amo”, scrive Sossio. Il cavaliere, dunque, riuscirà a trovare spazio nel suo cuore anche per accogliere, in futuro, una donna?

