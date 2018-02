Alessia Mancini / L'attacco di Paola Di Benedetto: "è prepotente" (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini è finita al centro degli attacchi di Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta, che dall'Isola del Pejor hanno tuonato contro l'ex letterina.

05 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Alessia Mancini

Nel corso delle ultime settimane vissute sull'Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini si è conquistata le antipatie delle altre naufraghe, che dopo aver condiviso con lei i primi giorni di permanenza non sono riuscite a mandar giù alcuni atteggiamenti del suo carattere. La concorrente, per giustificarsi, ha ammesso di far prevalere sempre il suo lato materno, ma le sue dichiarazioni non hanno contribuito a sedare l'animo delle sue detrattrici. A scagliarsi contro di lei, in un accesissimo confessionale, è stata Paola Di Benedetto, che direttamente dalla spiaggia del Pejor ha ammesso quanto segue: "Alessia è quella che scoppia e fa la maleducata, non quella che ti sposta le ciabatte perché è mamma!". Nel suo lungo sfogo, la showgirl ha poi aggiunto che la Mancini "gioca molto bene la carta della mamma, che si prende cura degli altri, ma spesso e volentieri ha delle sfumature di prepotenza e acidità"; senza riuscire ad assolverla neanche di fronte al gesto a salvaguardia delle donne che l'ha vista portare fra i mejor Bianca Atzei: "Ha salvato Bianca perché se avesse salvato Filippo, Filippo avrebbe salvato tutti quanti noi!". A questo link il video che riassume le parole al vetriolo di Paola di Benedetto e Rosa Perrotta ai danni di Alessia Mancini.

ALESSIA MANCINI: LA LUNGA SETTIMANA SULL'ISOLA DEL MEJOR

A dispetto delle tante critiche ricevute negli ultimi giorni, Alessia Mancini ha guidato con successo il suo gruppo sull'Isola del Mejor, dove i naufraghi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una prova ricompensa e guadagnare il primo fuoco della stagione. Grazie al duro lavoro di squadra, il gruppo ha quindi avuto la possibilità di preparare un ottimo risotto che, almeno per un po' di tempo, terrà il cocco ben lontano dai naufraghi. Complice di questo piccolo traguardo, l'armonia di squadra che ha caratterizzato il gruppo nella prima parte della settimana, mentre sull'altra isola di Cayos Cochinos, quella dei Pejor, sono ancora in molti ad avercela con l'ex letterina. Fra questi, oltre a Paola Di Benedetto, anche Rosa Perrotta, che dopo aver valutato i suoi comportamenti alla luce degli sviluppi dell'ultima puntata, in un recente confessionale ha ammesso di trovare nella sua compagna d'avventura "una persona che ha le sue cose, i suoi schemi" e che non si sforza in alcun modo di allontanarsi da essi. Riusciranno le due naufraghe a trovare un punto d'incontro nella puntata di stasera?

© Riproduzione Riservata.