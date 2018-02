Alessia Marcuzzi saluta il figlio di Elena Santarelli in diretta/ “Forza Jack!” e il messaggio al Bambino Gesù

Alessia Marcuzzi saluta il figlio di Elena Santarelli in diretta all'Isola dei Famosi: “Forza Jack!”. Poi il messaggio al Bambino Gesù. Le ultime notizie sul gesto della conduttrice

05 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Alessia Marcuzzi saluta il figlio di Elena Santarelli

“Forza Jack!”, così Alessia Marcuzzi ha salutato il figlio di Elena Santarelli in diretta nella puntata di oggi dell’Isola dei Famosi. Tra polemiche post-ritiro di Francesco Monte e litigate varie, la conduttrice è riuscita a cogliere l’occasione per dare il suo personalissimo in bocca al lupo a Giacomo, il primogenito che l’amica ha avuto con il marito Bernardo Corradi e che è malato. Il messaggio però seguiva un altro indirizzato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a cui recentemente ha fatto visita proprio con Elena Santarelli. Un bel gesto quello di Alessia Marcuzzi nei confronti dei bambini ricoverati e al figlio dell’amica che non è passato inosservato ai telespettatori. Sui social infatti molti lo hanno messo in evidenza, complimentandosi con la conduttrice. “Bello il saluto di Alessia Marcuzzi ai bambini ricoverati al Bambino Gesù e a Jack, il figlio di Elena Santarelli. Daje tutta! #Isola”, scrive ad esempio una utente su Twitter.

ALESSIA MARCUZZI, SALUTO IN DIRETTA AL FIGLIO DI ELENA SANTARELLI

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi parla del figlio di Elena Santarelli. Lo ha fatto sui social nei giorni scorsi dopo la visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. «Tu, amica mia, sei una guerriera vera, e Jack un portento». Con queste parole la conduttrice decide di star vicina anche sui social all’amica, che da un paio di mesi sta affrontando la sfida più difficile che può toccare ad un genitore: la malattia del figlio. A fine novembre è stata diagnosticata una malattia al bambino di 8 anni, ma da allora Elena Santarelli ha avuto ancor più rispetto a prima il sostegno delle persone a lei care, come dimostra Alessia Marcuzzi. E infatti si è mostrata al suo fianco nei corridoi del reparto di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a cui oggi ha mandato il suo speciale saluto in diretta durante la puntata dell’Isola dei Famosi.

