Alfonso Signorini / I dubbi sull'Isola dei Famosi 2018: è tutta invidia? (Che fuori tempo che fa)

Alfonso Signorini, il noto opinionista ha palesato dei dubbi sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Ne tornerà a parlare stasera nel salotto di Fabio Fazio? (Che fuori tempo che fa)

Alfonso Signorini non perdona ed anche se quest'anno non riveste il ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, ha già detto la sua riguardo al reality guidato dall'amica Alessia Marcuzzi. Il direttore di Chi negli ultimi giorni ha puntato il dito in particolare contro Eva Henger e Francesco Monte e non solo per il mistero della marijuana. L'ex pornodiva infatti ha accusato l'agente pubblicitario, durante l'ultima diretta del reality, di aver fumato uno spinello durante il soggiorno all'hotel delle Honduras. Un atteggiamento che ha stupito Signorini, che ha intravisto nelle parole della Henger una ferita ancora aperta riguardo ad un episodio collegato al figlio. Questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, Alfonso Signorini sarà inoltre ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, in onda su Rai 1.

Il giornalista e fra i più storici opinionisti dei reality non ha visto di buon occhio nemmeno il comportamento di Francesco Monte, che a suo dire sarebbe passato nel giro di poche ore dal piangere per la frattura con Cecilia Rodriguez alle braccia di Paola Di Benedetto. Un lasso di tempo troppo breve secondo Signorini, che come sottolineato a Mattino Cinque, è convinto che il concorrente stia mostrando un lato di sé piuttosto oscuro, contrario alle aspettative degli italiani. In merito all'ipotesi del consumo di marijuana da parte di Monte invece si è espresso con un tweet durante l'ultima diretta, sottolineando che "la legalizzazione della canna in prima serata mi mancava".

I DUBBI SU L'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Alfonso Signorini non è l'unico a trovare al di fuori delle aspettative quest'edizione dell'Isola dei Famosi. Durante una puntata di Casa Signorini, il direttore di Chi ha infatti intervistato l'ex gieffino Cristiano Malgioglio, che in quanto ex concorrente di reality, sa bene quali siano le dinamiche dello show. In particolare il paroliere ha definito noiosa l'edizione 2018 del reality, sicuro soprattutto che Daniele Bossari sia un pesce fuor d'acqua all'interno della trasmissione di Alessia Marcuzzi. Signorini invece ha lanciato un punto interrogativo sulle motivazioni di Eva Henger e delle sue accuse contro Francesco Monte che stanno facendo riflettere i salotti mediatici italiani. Possibile che l'ex pornostar abbia reagito ad un antico e familiare dolore? A confermare il punto interrogativo è la figlia Mercedesz Henger, che in studio a Casa Signorini, ha confermato che Eva sarebbe ancora scottata da quanto accaduto al secondogenito alcuni anni fa. Ancora minorenne, il figlio della Henger e di Francesco Schicchi avrebbe infatti coltivato della marijuana in casa e la colpa sarebbe ricaduta sul padre, all'epoca già fortemente malato.

