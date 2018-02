Amaurys Perez/ "Qui ti metti alla prova su qualunque punto", video (Isola dei Famosi 2018)

Amaurys Perez si è confrontato con gli altri naufraghi e ha tirato le somme di un percorso irto di ostacoli. Ecco tutte le ultime news dall'Honduras (Isola dei Famosi 2018).

05 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Amaurys Perez

Anche Amaurys Perez, nell'ultima settimana di permanenza sull'Isola dei Famosi 2018, ha avuto la possibilità di fare i conti con i proprio "io" e tirare le somme di un percorso irto di ostacoli. Il campione di pallanuoto si è infatti confrontato di recente con Bianca Atzei e Giucas Casella, ai quali ha cercato di rivelare, in un momento dedicato al confronto, le sue prime impressioni sul gioco di Canale 5: "Sono contento, ti lascia nuove conoscenze e nuovi tipi di persone con le quali tu non avresti mai pensato di interagire ed è così, tra l'altro in un contesto difficilissimo", ha ammesso Amaurys Perez, che nel suo lungo sfogo ha inoltre rivelato ciò che più di tutto lo ha colpito nel corso di questa lunga permanenza sulle spiagge di Cayos Cochinos: "Qua ti metti alla prova su qualunque punto, incredibile. Dalla tv, da casa, si vedeva in un'altra maniera". A questo link è possibile visualizzare il filmato con le recenti dichiarazioni rilasciate da Amaurys Perez.

LA SINTONIA CON GLI ALTRI DEL GRUPPO

L'ultima settimana passata sulla spiaggia del Mejor è stata per Amaurys Perez molto serena: l'ex campione di pallanuoto, infatti, è riuscito a lasciarsi alle spalle i vecchi contrasti con Franco Terlizzi e a gustarsi la piacevole compagnia offerta dagli altri naufraghi. E anche se nella lunga settimana la pioggia ha spesso catalizzato l'attenzione del gruppo, non sono mancati momenti piacevoli, nati soprattutto dalla collaborazione di squadra alla conquista della prova ricompensa. L'aver conquistato la possibilità di accendere un fuoco, infatti, ha donato ad Amaurys nuova linfa, e non solo per il fatto di aver potuto dire finalmente addio al cocco e pranzare con un gustoso risotto, ma anche per aver collaborato assieme agli altri in un acceso gioco di squadra. Da grande amico qual è, inoltre, Amaurys Perez nell'ultima settimana si è schierato più volte a sostegno di Nadia Rinaldi, condannando aspramente le parole che le ha riservato Francesco Monte nel corso dell'ultima diretta. Ci sarà un nuovo confronto nella puntata di stasera?

