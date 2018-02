Ambra Angiolini e Max Allegri non si sposano/ L'anello è solo un regalo dell'attrice: l'annuncio

Ambra Angiolini e Max allegri non si sposano: dopo i rumors degli ultimi giorni nati per l'anello che sfoggia l'allenatore della Juventus, arriva la verità.

05 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Ambra Angiolini e Max Allegri

Nessun matrimonio tra Ambra Angiolini e Max Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore della Juventus che, ai microfoni di 90 minuto, lo storico programma sportivo della Rai, ha smentito il matrimonio con l’attrice. “L’anello? È solo un regalo di Ambra, non abbiamo in programma di sposarci…”, ha spiegato Allegri. I rumors in merito ai fiori d’arancio di Ambra e Allegri erano nati in seguito alla conferenza stampa fatta da Allegri in occasione della semifinale di Coppa Italia durante la quale l‘allenatore della Juventus aveva sfoggiato un anello simile ad una fede. In molti aveva pensato ad un matrimonio segreto tra i due che, tuttavia, è stato smentito dal tecnico toscano. Nonostante tra Ambra e Allegri la storia d’amore proceda a gonfie vele, il matrimonio, almeno per il momento, non è nei progetti della coppia. Tuttavia, sicura dell’amore che prova per l’allenatore della Juventus, Ambra, pochi mesi fa, ha presentato il compagno ai genitori. La storia, dunque, sta diventando sempre più seria e importate anche se le nozze possono aspettare.

IL GOSSIP SULLA GRAVIDANZA DI AMBRA ANGIOLINI

Prima del gossip sul matrimonio, era scoppiato anche quello in merito alla presunta gravidanza di Ambra Angiolini. L’attrice, poco dopo Natale, aveva sfoggiato un leggero pancino che aveva fatto pensare ad una gravidanza. In realtà, il gossip è poi stato smentito e il gonfiore di Ambra era dovuto ad una cura medica che le aveva provocato il tutto. Nessun matrimonio e nessun bambino in arrivo, dunque, per Ambra Allegri, entrambi già genitori. I due sono usciti allo scoperto la scorsa estate e la Angiolini, dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Francesco Renga, padre di Jolanda e Leonardo, sembra aver ritrovato la felicità ela voglia d’amara. Per il momento, dunque, Ambra e Allegri si godono un amore che, nato improvvisamente, sta diventando molto serio.

© Riproduzione Riservata.