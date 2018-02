Angela Caloisi/ Uomini e donne, la corteggiatrice avvistata da sola, è la non scelta di Paolo Crivellin?

Angela Caloisi è stata la favorita per la scelta di Paolo Crivellin per un bel po' almeno fino a che aUomini e donne le temperature sono salite e le liti moltiplicate, com'è andata a finire?

05 febbraio 2018

Angela Caloisi, Uomini e donne

Angela Caloisi ha riso, ha pianto, ha baciato Paolo Crivellin, e adesso? Il mistero si infittisce e mentre la domanda dell'anno di Uomini e donne sembra ormai essere: Paolo Crivellin ha scelto? Oggi avremo la risposta che tutti aspettiamo. Gianni Sperti ha annunciato che la registrazione è andata in parte in scena ieri ma che nemmeno loro sanno cosa è successo e chi ha scelto Paolo. Secondo l'opinionista ieri è stata registrata una parte della scelta ma senza i protagonisti che hanno "girato" il resto altrove e quindi nemmeno gli stessi colleghi tronisti e gli opinionisti sanno come è andata a finire. La risposta arriverà solo oggi con la messa in onda del programma ma siamo davvero sicuri che Angela Caloisi da favorita è riuscita ad essere la non scelta del tronista? Secondo alcuni rumors sembra proprio di sì. Ad avallare la tesi secondo la quale le cose siano andate male per lei ci sono una serie di rumors di fan che l'hanno avvistata da sola e poco propensa a rivelare quanto accaduto nella famosa villa.

IL MISTERO SULLA SCELTA E I MESSAGGI SOCIAL

Fatto sta che se davvero la registrazione è avvenuta ieri lei stessa non poteva sapere come sarebbe andata a finire (o forse sì?). A questo va sommato un messaggio social in cui la stessa corteggiatrice ha parlato di delusione e bugie lasciando trasparire tristezza e la rivelazione che il suo percorso non sia finito come lei stessa si aspettava ormai da settimane. C'è da dire che il suo percorso, partito in quarta, è andato via via scemando registrando poi una lite dopo l'altra ma anche una serie di uscite dallo studio e di scontri in esterna diventata un vero e proprio campo di battaglia. Le cose in villa come sono andate? Davvero Angela non è riuscita a raddrizzare la situazione?

