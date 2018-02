BELEN RODRIGUEZ / Pioggia di like per la sua ultima foto hot: anche Andrea Iannone apprezza

Belen Rodriguez pubblica su Instagram una foto hot nella quale evidenzia le sue forme mozzafiato. Tra i tanti likes compare anche quello del fidanzato Andrea Iannone.

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Ogni scatto pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram scatena interesse e likes, ma quando si tratta di immagini hot l'interesse dei suoi followers cresce... e non di poco! Conferma questa abitudine l'ultima foto della showgirl argentina pubblicata su Instagram nella quale appare in un veste decisamente piccante: con un maglioncino peloso rosso, la modella mette in evidenza un decolletè da urlo, al quale si aggiunge un'espressione deciamente ammiccamente. Tale scatto è stato eseguito a New York dove Belen si trovava in occasione della sua campagna pubblicitaria della Swarovski ed è stato effettuato da un famoso fotografo della Grande Mela. In poche ore i likes hanno superato quota 300.000 e tra di essi ce n'è uno che non può certo essere ignorato. Si tratta quello di Andrea Iannone, che in questo periodo si trova impegnato nelle prove della MotoGp. Il pilota della Suzuki ha preferito limitarsi al semplice cuoricino, evitando un commento che sicuramente avrebbe potuto dare vita ad una lunga serie di polemiche.

Belen Rodriguez e la piggia di like per la sua foto hot

Belen Rodriguez non è nuova alla pubblicazione di immagini decisamente piccanti, ma negli ultimi giorni appare più attiva del solito da questo punto di vista. Grazie alla sua trasferta americana, ha infatti postato su Instagram foto nelle quali appare stupenda come sempre, con un fisico persino più tonico e prorompente. Non possono che essere soddisfatti i suoi followers, con una lunga serie di commenti nei quali esaltano la sua bellezza e la sua perfezione. Tra i tanti, compare comunque anche qualche hater, sempre presente anche in situazioni poco criticabili. Qualcuno, infatti, fa notare come una mamma debba fare più attenzione al proprio look nel rispetto del piccolo Santiago. Ma si sa, anche questa volta l'obiettivo è stato raggiunto: nel bene e nel male Belen Rodriguez riesce sempre a far parlare di sè... Clicca qui per vedere l'immagine in questione.

