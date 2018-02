Beautiful / Il clamoroso ritorno di Sheila Carter a Los Angeles! (Anticipazioni 5 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 3 febbraio: Quinn pensa che Katie sia tornata a casa e si reca da lei ma al suo passo si imbatte niente meno che in Sheila Carter!

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Eccoci giunti alla puntata di Beautiful che tutti, soprattutto gli storici telespettatori, aspettano da mesi. Andrà in onda oggi il colpo di scena più incredibile degli ultimi anni (negli Stati Uniti era stato tenuto segreto fino al giorno della programmazione) con il clamoroso ritorno del personaggio più crudele e calcolatore della storia della soap americana: avrete sicuramente capito che stiamo parlando di lei ovvero dell'unica e inimitabile Sheila Carter! Ebbene sì, l'ex moglie di Eric che con le sue manipolazioni ne ha combinate di cotte e di crude non è morta a Genoa City come tutti avevamo pensato. È riuscita a farla franca ancora una volta e oggi farà la sua prima apparizione in un contesto particolare, ancora tutto da scoprire e da chiarire. Mentre Katie, infatti, si troverà ancora nella stazione della polizia per chiarire le sue colpe nello sparo contro Quinn, quest'ultima noterà una strana ombra nella villa della sua vicina di casa e penserà che la Logan sia già stata messa in libertà. Ma...

Beautiful: Quinn incontra per la prima volta Sheila Carter!

Nella prima puntata di Beautiful della settimana, Katie proseguirà l'interrogatorio del tenente Baker. Tutti gli indizi sembreranno essere contro di lei, soprattutto considerando che solo poche ore aveva minacciato con una pistola Quinn Fuller. Ma nonostante l'evidenza dei fatti, la Logan continuerà a proclamarsi innocente, affermando che mai sarebbe arrivata a tanto contro la sua vicina di casa. Ed in effetti, a quanto pare sarà sincera in queste dichiarazioni. In quegli stessi istanti se ne renderà conto proprio Quinn che, notando dalla finestra un'ombra da casa di Katie, penserà che sia già tornata a casa dopo l'interrogatorio. Decisa a mettere le cose in chiaro con lei, si recherà come una furia per parlarle ma si troverà davanti ad una donna da lei mai incontrata prima: ebbene sì, sarà proprio lei, l'unica e vera Sheila Carter! È stata dunque lei a sparare all'attuale moglie di Eric?

