Bianca Atzei / Video: la naufraga tira fuori la grinta: "Sono fragile, ma non mollo" (Isola dei Famosi 2018)

Dopo i primi momenti di fragilità sull'Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei è pronta a dire addio al passato e a tirare fuori la grinta. Ecco le news dell'ultima settimana.

05 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Bianca Atzei, Isola dei Famosi 2018

Nel suo pur breve percorso sull'Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei ha già dimostrato di avere coraggio da vendere. La cantante, che ha raggiunto le bianche spiagge dell'Honduras portando con sé tutte le ombre dovute a una recente delusione sentimentale, è infatti riuscita a tirare fuori il meglio che c'è in lei, complice forse la lotta alla sopravvivenza prevista dal celebre reality di Canale 5. A notare la sua nuova consapevolezza è stato Giucas Casella, che proprio nel commentare le grandi difficoltà quotidiane a Cayos Cochinos, ne ha approfittato per evidenziare, dopo i recenti "momenti di fragilità", tutti i passi in avanti da lei realizzati: "Sono arrivato, ti ho trovato e sei fortissima", ha detto infatti il paragnosta, "l'importante è che non ha i più il panico, vai avanti fino a quando che ce la fai". Dello stesso parere proprio Bianca Atzei, che ha risposto alle sue parole ormai certa della sua nuova consapevolezza: "Dentro sono fragile, ma poi mi viene una forza e... non mollo!". A questo link è possibile visualizzare il video del loro confronto.

LA LUNGA SETTIMANA SULL'ISOLA DEL MEJOR

Scelta dalla leader del gruppo Alessia Mancini, Bianca Atzei ha passato l'ultima settimana sull'Isola del Mejor, dove ha avuto la possibilità di condividere la tenda con altri sette compagni di avventura. Con il gruppo dei migliori, la cantante ha quindi partecipato all'immancabile prova ricompensa settimanale prevista dall'Isola dei Famosi 2018, grazie alla quale, dopo un duro lavoro di squadra, è riuscita a collaborare alla conquista dell'agognato fuoco. E anche se per qualche giorno la pioggia ha fatto capolino su Cayos Cochinos imbrunendo gli animi e inondando ogni cosa, fra una nuvola e l'altra non è mancato di certo il sole, che ha permesso alla cantante, assieme ad altre naufraghe, di raggiungere la spiaggia e allenarsi con una sessione di stretching tonificante. Un nuovo inizio, quindi, per Bianca Atzei, che solo qualche giorno fa, confidandosi in riva al mare con Franco Terlizzi, ha ricordato visibilmente commossa i suoi dieci giorni di digiuno dopo la rottura con Max Biaggi.

© Riproduzione Riservata.