CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER / Lei ha le idee chiare: "Non ho mai negato il desiderio di diventare mamma"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono felici e innamorati a discapito di chi pensava che la loro storia non sarebbe durata. E sul futuro hanno le idee chiare...

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continua ad andare a gonfie vele a circa due mesi dalla fine dell'avventura del Grande Fratello Vip 2. Quello che, a detta di molti, sarebbe stato un rapporto di breve durata si sta riconfermando una relazione serie, ampiamente sbandierata nei social network con foto e dichiarazioni di reciproche amore. La stessa Cecilia, intervistata dal settimanale Gente, ha affermato di avere le idee chiare per il futuro nel quale lei e Ignazio metteranno su famiglia: "Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma. Per fortuna lui è sulla mia stessa lunghezza d’onda: non avrei mai voluto accanto un partner che non fosse allineato. Ignazio e io desideriamo costruire, avere un bambino. Senza fretta, è una decisione importante che va presa al momento giusto, ma confesso che già sogno un maschietto, che poi possa prendersi cura della sorellina". Un passo che però potrebbe arrivare fra qualche anno, come lo stesso Moser aveva precisato qualche giorno fa a Vanity Fair: "Quando hai una relazione così appagante, è normale che fai progetti. Non dico tra un anno, ma in futuro vorrei avere un figlio con lei. In fondo ho sempre desiderato essere padre.".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'amore prosegue a gonfie vele

Non c'è nessuna ombra nel rapporto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, felici a discapito delle critiche e di qualche frecciatina da parte di ex fidanzati e loro fedeli sostenitori. La sorella di Belen è serena come mai non era accaduto prima, si sente appagata perché il suo compagno riesce a tranquillizzarla anche quando lei rischia di perdere il controllo: "Non mi era mai capitato e non pensavo nemmeno potesse accadere. Ignazio ha la capacità di sorprendermi ogni giorno. Con la dolcezza, con l’energia che mi trasmette, ma soprattutto con la pazienza". E procede chiarendo quanto il suo carattere sia difficile: " Sono pesante io: esigentissima, gelosa, insicura, ho bisogno di continue conferme. Sai quante volte al giorno lo tormento chiedendogli: mi ami? Mi ami davvero? Quanto? Sei sicuro? La risposta migliore è sempre il suo abbraccio". Cecilia e Ignazio convivono ormai a Milano, nell'appartamento di lei, ma non disdegnano i viaggi a Trento, come più volta confermato con foto pubblicate nei rispettivi profili Instagram.

