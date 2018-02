CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle 4 febbraio: da Claudio Baglioni a Johnny Dorelli

A Che tempo che fa, Claudio Baglioni presenta il suo Sanremo. Spazio anche a Johnny Dorelli, che con Gloria Guida ripercorre una carriera sessantennale.

05 febbraio 2018 Rossella Pastore

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Inizia la gara di Che tempo che fa , e Fabio Fazio è già campione di "buonasera": sono quattro o poco più, i saluti proferiti dal conduttore. Con Claudio Baglioni si parla degli ospiti di Sanremo. Anzi, di un ospite: "Puoi dirci se Fiorello – ricordiamo: Fiorello! – canterà con te?". "No. Non so nemmeno quando comparirà". È vero: in Rai non lo si vede da un po', ma non è il caso di parlarne come di un'apparizione mistica. Il fatto è che stentiamo a credergli: non era lui, il 'dittatore' artistico del Festival? Altra domanda: "Chi vince?". Risposta: "Io, mi auguro". È un po' un conflitto di interessi, ma la vittoria in questione è chiaramente una metafora. Luca Zingaretti entra in studio a bordo della Tipo di Montalbano. Non solo la macchina: anche i panni sono quelli del Commissario. "Ha per caso fatto sparire la Littizzetto?". Epilogo prevedibile. "Lo so: l'ha data in pasto ai pesci". E Fazio: "Commissario, mi crede capace di un'azione simile? Non farei mai una cosa del genere... ai pesci!". Scenetta divertente; voto: 7.

I CANTANTI

L'accoglienza riservata a Johnny Dorelli è degna della più brillante delle star. Dorelli si accompagna a una stampella, strascico del suo recente intervento al ginocchio. Cosa ha fatto per tutto questo tempo? "Ho letto i giornali. Lo faccio ogni giorno per quattro ore". Alla luce dei fatti (anche di cronaca), sorprende che sia ancora in buona salute. Voto: 7. Carla Bruni canta The Winner Takes It All. Il brano degli Abba è stato reinciso in uno stile personalissimo: è quello tipico della Bruni, che si lascia accompagnare da una sola chitarra acustica. Eccezionalmente c'è anche un violoncello, ma la cantante italiana – o era francese? – ha ancora la brutta abitudine di sussurrare. Voto: 5. Ancora musica, con i Franz Ferdinand e Always Ascending. "Bring me water", ripete il frontman Alex Kapranos, e giudicare dalla voce ne avrebbe davvero bisogno. Voto: 5.

IL TAVOLO

Giobbe Covatta dà scandalo: "Sono nato in Puglia". Sconcerto tra i commensali: "Come, non eri campano?". Il vizio di atteggiarsi a napoletano non l'ha mai perso, un po' come Domenico Modugno. Analogo il caso di Pupo, noto fantoccio siciliano che si spaccia per cantante toscano. Voto: 6. Hervé Barmasse è uno dei più grandi alpinisti al mondo. Per la sua ultima impresa [la scalata di un ottomila], Barmasse ha impiegato 13 ore. La media? Cinque giorni. "Sono arrivato a tre metri dalla vetta, poi mi sono fermato. Basta poco per fare la differenza tra la vita e la morte". Oltre al fattore ossigeno, la cima dello Shisha Pangma era anche soggetta a valanghe. Sui social gliene hanno dette di ogni, dall'alto della loro montagna... di cuscini. Voto: 7.

