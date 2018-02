COLOMBO - DOPPIO GIOCO/ Su Rete 4 il film diretto da Patrick McGoohan (oggi, 5 febbraio 2018)

Colombo - Doppio gioco, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Peter Falk e Leslie Nielsen, alla regia Patrick McGoohan. La trama del film nel dettaglio.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

ALLA REGIA PATRICK MCGOOHAN

Colombo - Doppio gioco, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 16.50. Una pellicola poliziesca che mette in evidenza un episodio della serie televisiva dedicata all'ispettore Colombo. Per la precisione si tratta dell'episodio Colombo doppio gioco e fa parte della quinta stagione della serie ed è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel febbraio del 1976. Nel nostro Paese è stato invece trasmesso in prima tv nel febbraio del 1982. Colombo, doppio gioco, ha potuto contare sulla regia di Patrick McGoohan, noto regista americano che, oltre ad aver diretto anche altri episodi della serie, ha curato la regia di film come Baby - Il segreto della leggenda perduta, Maria Stuarda, regina di Scozia, Le tre vite della gatta Tomasina e Un mestiere difficile. Patrick McGoohan appare anche in alcune scene nel film nei panni di Nelson Brenner. Grande ospite dell'episodio è poi l'attore americano Leslie Nielsen. Ma ecco nel dettgalio la trama del film.

COLOMBO, DOPPIO GIOCO, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

L'episodio esordisce con un misterioso agente della CIA che si prepara ad incontrare un misterioso individuo. L'obiettivo della missione è quello di entrare in possesso di preziose informazioni. Nel momento in cui l'incontro ha luogo però, entrambi i protagonisti restano profondamente sorpresi nello scoprire di essere entrambi membri della CIA. L'agente che avrebbe dovuto consegnare le informazioni, Nelson Brenner, uccide il suo collega a sangue freddo. Ad indagare su quanto accaduto accorre il tenente Colombo che però non avrà vita facile. I vertici della CIA cercheranno in tutti i modi di sabotare le indagini, pur di mantenere segreti i loro affari. Ma Colombo non si arrenderà, tentando con tutte le sue forze di far emergere la sacrosanta verità sull'omicidio.

