CRAIG WARWICK/ "Vedo degli spiriti sulla spiaggia" (Isola dei famosi 2018)

Craig Warwick, diventato una spalla per Franco, ha affermato in un confessionale di aver visto degli spiriti positivi sulla spiaggia e che nell'Isola c'è molta energia positiva.

05 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Craig Warwick Isola dei Famosi

Craig Warwick è diventato il confidente degli altri naufraghi all’Isola dei Famosi 2018, forse anche per merito delle sue qualità da sensitivo. Nelle ultime puntate, l’uomo è stato al centro di una confessione di Franco Terlizzi, il quale ha parlato a Warwick del suo passato. Il sensitivo si è dimostrato molto attento allo stato d’animo del suo concorrente. Per Craig, l’importante è tirare fuori quello che si ha dentro, anche per cercare di risolvere i problemi. Warwick, all’Isola dei Famosi, non ha neanche smesso i suoi panni da sensitivo e nel corso di un video di qualche giorno fa è emerso come l’uomo riesca a percepire delle presenze in riva al mare. “Tra spiriti e angeli c’è differenza. Di notte parlano e dicono che non dobbiamo combattere contro l’Isola”. Craig ha detto che ogni volta che cammina vede dei volti e che in spiaggia c’è un’energia molto positiva. Le parole di Warwick saranno sincere oppure dettate solo dalla volontà di far parlare di sé all’interno della trasmissione di Canale 5?

“SEI SOLO INVIDIOSO”

Craig Warwick è stato protagonista fin dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi, a seguito di una lite con Giucas Casella. Durante il debutto del reality condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, ci sono stati dei momenti veramente molto infiammati tra il mago divenuto famoso a Domenica In e il sensitivo che, nel corso degli ultimi anni, ha preso più volte parte alla trasmissione Domenica Live di Canale 5. Tutto è nato quando Giucas ha scritto sulla lavagnetta delle nomination il nome Crecher anziché Craig, affermano la sua volontà di mandare al televoto colui che parla con gli angeli. A quel punto è derivata una vera e propria discussione in cui Warwick ha accusato Casella di essere solo invidioso del suo successo mentre Giucas ha fatto riferimento a qualcosa accaduto quando ancora i naufraghi stavano in hotel e cioè che Craig, facendo leva sui suoi poteri, ha cercato di convincere le ragazze a lasciargli la stanza più bella dell’alloggio. Il sentivo ha smontato le accuse e sembra che dopo la prima diretta tra lui e Casella sia tornato il sereno.

CRAIG WARWICK: "SALVERO' UN CONCORRENTE DAL CAOS"

Craig Warwick è il concorrente più particolare dell’Isola dei Famosi 2018. E’ un sensitivo di origine inglese e e che ora vive in Italia, dove è stato ospite di molti programmi come Festa Italiana, Pomeriggio sul 2 e Domenica Live. Nel corso della sua vita, l’uomo ha anche aiutato l’FBI a risolvere alcuni difficili casi e ha conosciuto anche Kate Winslet e Lady Diana. Riguardo alla sua partecipazione al reality di Canale 5, l’uomo ha affermato di vedere angeli e demoni tra i naufraghi. Infatti, ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha parlato di alcuni suoi compagni di avventura come Bianca Atzei, la quale avrebbe una buona connessione con gli angeli. Su Eva Henger, invece, ha rivelato come abbia un angelo donna molto particolare accanto. Secondo Warwick, in Honduras ci sarebbe anche un ragazzo che è abitato dal caos. Chi sarà il misterioso naufrago a essere tormentato dal diavolo? Sicuramente, durante questa avventura scopriremo qualcosa di più sul misterioso sensitivo e vedremo se saprà veramente aiutare il concorrente a risolvere i suoi problemi.

© Riproduzione Riservata.