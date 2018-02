Carla Bruni/ Racconta la sua vita da ex première dame (Che tempo che fa)

05 febbraio 2018

L'INTERVISTA

A Che tempo che fa, Carla Bruni canta The Winner Takes It All. Il brano degli Abba è stato reinciso in uno stile personalissimo: è quello tipico della Bruni, che si lascia accompagnare da una sola chitarra acustica. Eccezionalmente, in studio figura anche un violoncello. La cantante ha perso la brutta abitudine di sussurrare, ma lo stile è ugualmente lagnoso. Le canzoni non aiutano: "Sono quelle che cantavo da ragazzina", si giustifica. Il tour mondiale ripartirà dagli Stati Uniti. Il 6 aprile sarà a Milano, dove farà qualcosa di "davvero speciale". Cos'è il French Touch in copertina? "E' un leggero accento francese che mi porto nei paesi anglofoni. Ho fatto esercizi per cercare di rimediare, ma è servito a poco". Noi possiamo testimoniarlo. Che dice dell'esperienza da Premier Dame? "Sono stata molto fortunata. Non mi reputo particolarmente intelligente, ma nella vita ho fatto di tutto".

CARLA BRUNI A CHE TEMPO CHE FA

Carla Bruni sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Una presenza dell’ex “Premiere Dame” francese che permetterà anche di raccontare i 10 anni di matrimonio dell’ex modella e cantante con l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy. E in un’intervista recentemente rilasciata a Vanity Fair, la Bruni ha raccontato come il menage con il marito sia ancora ai massimi livelli: “Con mio marito facciamo sesso in maniera fantastica. Dopo dieci anni, sono ancora attratta dal mio uomo e immagino che lui sia attratto da me. Con lui cerco di mantenere un certo mistero: ingrediente indispensabile ad alimentare il desiderio. Per il resto, la ricetta del successo della coppia è delle più scontate.” Non è un mistero d’altronde come la coppia sia rimasta solida a prescindere dalle sorti politiche dell’ex presidente.

LA PASSIONE PER HOUSE OF CARDS

Carla Bruni si è dedicata da tempo alla carriera musicale con grande convinzione, ma racconterà da Fabio Fazio anche di alcune passioni che ha coltivato proprio in compagnia di Nicolas Sarkozy, con il quale l’intesa è ancora quella di “due veri amici, due complici”. Serie tv preferita, quell’House of Cards che racconta intrighi della politica che la Bruni, come “Premiere Dame” francese, si è ritrovata a vivere con grande interesse in prima persona negli anni in cui Sarkozy è stato in carica all’Eliseo. “House of Cards” che ora sarà costretta però come serie a perdere parte della sua essenza a causa dei guai che hanno coinvolto Kevin Spacey, ma c’è da scommettere che Carla Bruni ne resterà grande fan, come spesso ha sottolineato parlando dei suoi passatempi preferiti.

LA POLEMICA SU CESARE BATTISTI

Serie tv, buona cucina, passeggiate ma non calcio, visto che Carla Bruni ha raccontato di non seguire il marito praticamente solo allo stadio, quando i due si separano visto che Sarkozy ama andare ad ammirare le sfide del Paris Saint Germain pieno zeppo di campioni. “Il mio concetto di coppia? Stare meglio con qualcuno che sa sola,” ha raccontato la Bruni a Vanity Fair, sottolineando di vivere la vita di coppia come una “pantofolaia”. Ben poco Glamour, insomma, anche se la sua presenza da Fabio Fazio ha sollevato qualche polemica, visto che il quotidiano Libero ha ricordato il sostegno espresso dalla Bruni verso Cesare Battisti, che l’Italia sta cercando da anni di estradare dal Sudamerica per terrorismo. In tempi di elezioni politiche, un terreno minato sul quale non addentrarsi durante l’intervista di Fazio.

