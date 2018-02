Cecilia Capriotti/ Al centro della polemica tra Filippo Nardi e Francesco Cipriani (L'Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti sembra essere diventata fra le concorrenti più disprezzate dell'Isola dei Famosi 2018. A sollevare diverse contestazioni contro la Naufraga è Filippo Nardi, che ha accusato la compagna d'avventura di essere una vera e propria nullafacente. L'ex gieffino è infatti fra i più operosi dell'Isola del Pejor e non vede di buon occhio il modus operandi della Capriotti, che a quanto pare cercherebbe la via di fuga ogni volta che le viene affidato un compito. A detta di Filippo, la showgirl trascorrerebbe invece il proprio tempo a lamentarsi dei morsi della fame e del digiuno forzato, invitando gli altri concorrenti ad aprire cocchi e altro ancora pur di placare i borbottii dello stomaco. La Capriotti tra l'altro sembra aver trovato in Francesca Cipriani un'accesa rivale, data la recente lite che le ha spinte verso accuse reciproche. I fan dell'Isola dei Famosi 2018 sembrano invece aver accolto la Capriotti con entusiasmo, soprattutto in seguito al bagno sexy che l'attrice ha vissuto nelle ultime ore, complice uno splendido mare delle Honduras.

LO SCONTRO CON FRANCESCA CIPRIANI

Fuoco e fiamme all'Isola dei Famosi 2018 per via di uno scontro fra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani. Le due concorrenti sono entrate in contrasto negli ultimi giorni a causa del comportamento della showgirl, che secondo la Naufraga maggiorata l'avrebbe piantata in asso nel corso di una discussione. Approfittando della lite, la Cipriani ha inoltre deciso di rivelare a Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta quale sia il reale pensiero di Cecilia su di loro. Della prima infatti avrebeb detto che non "sa di nulla", in modo piuttosto colorito, parole subito smentite dalla diretta interessata. Francesca alla fine si è lanciata in accuse importanti, rivelando che la concorrente agirebbe in un modo di fronte alle telecamere e in tutt'altro quando sa di non essere ripresa. A sua difesa, l'attrice ha invece accusato la rivale di voler seminare zizzania alle Honduras e di aver finto diversi malesseri solo per avere "la pasticca come tutti i giorni". Quanto accaduto fra le due concorrenti non ha coinvolto inoltre solo le parti in causa, ma ha spinto altri Naufraghi a prendere posizione a favore dell'una o dell'altra. In particolare, Filippo Nardi ha manifestato una forte fiducia nei confronti della Cipriani, che a suo dire sarebbe genuina e sincera.

