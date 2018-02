Chi è Angela Lerro?/ Figlia di un camorrista, oggi famosa étoile: la sua storia nel film di Rai1

Chi è Angela Lerro? Il personaggio della pellicola di Rai1 che narra la lotta alla camorra, tratto da una storia vera. La scelta di non rivelare la sua vera identità.

05 febbraio 2018 Emanuela Longo

Angela Lerro in In punta di piedi

Angela Lerro è la giovane protagonista del film Tv in onda stasera su RaiUno, dal titolo "In punta di piedi". Un nome di fantasia ma che racchiude una storia ben distante da quella che avrebbe potuto immaginare un semplice sceneggiatore. Perché Angela esiste davvero e, seppur con un nome differente, è testimone di una storia reale in cui a vincere è il talento e la lotta contro la camorra. Una battaglia che la piccola non ha combattuto da sola, ma con lei anche altre due donne, la madre Nunzia e la coraggiosa maestra di ballo, Lorenza. Così come le lezioni impartite di nascosto, anche le loro identità restano nell'ombra come spiegato durante la conferenza stampa di presentazione della pellicola da Pier Francesco Corona, uno degli sceneggiatori. La scelta di non rivelare la vera identità di Angela nasce dall'esigenza di proteggere lei e le altre persone coinvolte in un contesto difficile, come quello in cui la storia prende piede. Siamo infatti a Secondigliano, difficile quartiere della periferia nord di Napoli, e nonostante il film sia ambientato ai giorni nostri, la storia narrata in realtà risale al 2005, periodo degli scissionisti. E' in questo contesto che il camorrista Vincenzo, padre di Angela e marito di Nunzia, spera di compiere il grande salto tradendo il suo clan per un altro. La vita dell'intera sua famiglia, però, è messa totalmente in pericolo e per questo madre e figlia sono costrette a trascorrere un'esistenza da recluse tra le loro stesse mura domestiche.

ANGELA LERRO: UNA STORIA DI CORAGGIO

A 11 anni Angela, come ogni bambina, ha un sogno: danzare. Peccato però che la sua vita è ben diversa da quella delle sue coetanee poiché a causa degli errori del padre non può più frequentare la scuola di danza, costretta ad una ignobile prigionia. Vedendola spegnersi lentamente, la madre la aiuterà a realizzare il suo sogno, travestendola e facendola uscire in piena notte, in accordo con la maestra Lorenza, più di continuare a studiare danza. Solo il sacrificio enorme, la determinazione e la presenza di una madre coraggio la aiuteranno a fuggire alla violenza della camorra alla quale sembra essere predestinata ed a costruirsi una carriera dove c'è spazio solo per la danza, tanto da diventare una étoile di successo. La storia di Angela Lerro è così straordinaria, in tutto il suo dolore iniziale, da sembrare frutto dell'immaginazione. Ed è lo stesso produttore Luca Barbareschi a commentare: "La prima volta che gli autori mi hanno raccontato questa storia ho pensato che fosse incredibile, lo sarebbe stata anche se non avesse preso le mosse da una vicenda reale", ha dichiarato. Un film che, come aggiunge Barbareschi, è dedicato a tutti coloro che scelgono di scegliere. Proprio come Angela.

