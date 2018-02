DOC WEST/ Su Rete 4 il film diretto da Terence Hill (oggi, 5 febbraio 2018)

Doc West, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Terence Hill che ha diretto anche la regia, Paul Sorvino, Alessio Di Clemente e Maria Palma Petruolo. Il dettaglio

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST TERENCE HILL

Doc west, ep. 1, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una mini serie tv che vede come protagonista uno dei volti cinematografici e televisivi più amati nel nostro Paese e non solo. Stiamo parlando di Terence Hill, uno degli attori italiani più acclamati all'estero. Indimenticabili sono le pellicole interpretate assieme al suo fedele collega ed amico Bud Spencer, come Io sto con gli ippopotami, Poliziotto superpiù, Il mio nome è nessuno e I due superpiedi quasi piatti. Doc west è la mini serie tv che Terence Hill ha interpretato e diretto nel 2009 con la collaborazione di Giulio Base, noto attore e regista italiano che ha curato la regia di numerose serie televisive di successo come Valeria medico legale, Tutti pazzi per amore, Padre Pio - Tra cielo e terra e Pompei. Nel cast di Doc West, oltre a Terence Hill, troviamo Paul Sorvino, Alessio Di Clemente e Maria Palma Petruolo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DOC WEST, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La tranquilla cittadina di Holysand viene scossa dall'arrivo di un uomo misterioso, un cowboy che brama vendetta e che nasconde un passato ricco di tormenti e sofferenze. Doc West, questo è il suo nome, è approdato a Holysand per catturare una gang di criminali. Poco dopo il suo arrivo in città, l'uomo si affeziona ad un tenero orfanello, per il quale diventerà un vero e proprio punto di riferimento, al pari di un padre. La sua permanenza ad Holysand sarà idilliaca ed aiuterà il cowboy a ritrovare la pace persa diversi anni prima. Col tempo infatti, svelerà ad alcuni abitanti della cittadina il suo terribile segreto. Quando era solo un ragazzo, Doc provocò la morte di una giovane donna e da quel giorno, nel tentativo di alleviare il senso di colpa, si occupa, prendendosene cura, della figlia della povera vittima del suo errore.

