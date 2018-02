ELENA MORALI / Giucas Casella come ‘papino’ (Isola dei famosi 2018)

Elena Morali parlando della sua prima settimana su l’Isola dei famosi elogia il comportamento di Giucas Casella visto come un ’papino’ e degli altri naufraghi.

05 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Elena Morali, L'Isola dei Famosi 2018

La modella italiana Elena Morali è ‘naufragata’ sull’Isola dei Famosi 2018 rappresentando la principale sorpresa della seconda puntata serale, trasmessa lo scorso lunedì. Gli altri concorrenti sono rimasti alquanto sorpresi quando l’hanno vista spuntare dal nulla con tanto di bikini a forma di foglia, giusto per rimanere in tema. La Morali ha trascorso la sua prima settimana sull’isola dei Mejor iniziando ad avere confidenza con questo nuovo habitat, così lei stessa lo ha definito. La Morali ha anche esternato le sue prime impressioni su questa avventura mediatica non nascondendo qualche delusione: “La mie impressioni? Fino a questa mattina erano tipo chi me lo ha fatto fare.. a livello di habitat (si guarda intorno ndr.) Il nulla.. è molto piccola.. cioè non è il fatto che, a parte che piove tantissimo.. il mio giardino è più grande insomma.. Non mi piace molto, cioè non c’è nulla da fare.. io volevo pescare, oppure non so cucinare, faccio un po’ schifo a cucinare ma qui non è che ci sia molto da cucinare..”.

ELENA MORALI, “TOGLIETIMI TUTTO MA NON LA PARRUCCHIERA”

La prima settimana di Elena Morali si è svolta in maniera abbastanza tranquilla trovando un gruppo molto affiatato e ben disposto nei suoi confronti permettendole di integrarsi velocemente. Infatti, la Morali ha speso belle parole per Giucas etichettato come il suo papino, per Nadia, per Bianca e per tutti gli altri concorrenti con cui ha interagito: “Giucas è un po’ il mio papino, mi ricorda molto mio papà.. è un cucciolo nel senso che vede sempre il lato positivo non si lamenta.. è carino, è dolce.. Perché scavava in spiaggia? Vuole trovare i millepiedi per mangiarli perché dice che sono molto buoni ed assomigliano ai gamberoni crudi, se lo dice lui (dalla faccia non sembra tanto convinta ndr). Devo dire che sono capitata in un ambiente molto tranquillo: Nadia è carinissima perché è un po’ la mamma di turno, tutti i ragazzi sono molto simpatici.. Craig è dolcissimo, Alessia è una tosta, Bianca è una cucciolina.. Cosa mi manca? Io farei qualsiasi cosa per una parrucchiera..”. Clicca qui per vedere il video in cui la Morali esterna le proprie impressioni.

