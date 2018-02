EVA HENGER / Tornerà a parlare dello scandalo "droga" legato a Francesco Monte? (L'Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger, tornerà a parlare ancora una volta dello scandalo al centro del quale è finito Francesco Monte? Staremo a vedere se saranno svelati altri dettagli. (L'isola dei famosi 2018)

Eva Henger, L'isola dei famosi 2018

Il cannagate sollevato da Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018 contro Francesco Monte ha provocato un'ondata di azioni da parte di Massimiliano Caroletti, produttore e marito dell'ex pornodiva. In questi ultimi giorni, Caroletti ha infatti pubblicato su Facebook una lettera del suo avvocato in cui invita i media online ed i blog a non diffondere notizie false riguardo ad un presunto accordo economico fra Mediaset e la Henger, finalizzato al solo scopo di far tacere quest'ultima riguardo alle prove che avrebbe contro Monte. Secondo le parole del produttore, la Mediaset gli starebbe inoltre impedendo di poter parlare con la moglie prima della messa in onda della puntata di stasera, per via di quanto sta accadendo e per il vincolo contrattuale riguardo alla sua partecipazione al reality. La famiglia della Henger intanto non accenna a stare in silenzio e smentisce pubblicamente chi ha supposto la volontà di insabbiare il caso. Mercedesz Henger ha partecipato infatti alla puntata di Domenica Live di ieri ed ha sottolineato che le parole della madre su Monte sarebbero reali, spaccando il pubblico presenti in studio a metà. Alcuni hanno infatti accusato la Henger di aver voluto parlare solo per salvarsi dall'eliminazione, mentre altri come Lory Del Santo, hanno concordato sul fatto che le accuse andassero fatte sicuramente durante la diretta, prove alla mano.

LE ACCUSE A FRANCESCO MONTE

L'Isola dei Famosi 2018 è iniziata nel pieno del clamore grazie alle accuse dirette da Eva Henger a Francesco Monte, per via del presunto consumo di marijuana da parte di quest'ultimo. Nei giorni scorsi il giornalista Alberto Dandolo ha svelato inoltre che la Mediaset sta vivendo un vero e proprio subbuglio a causa di questo episodio e che sono state svolte delle riunioni fra gli alti vertici per stabilire se le parole della Henger siano vere. Il comunicato ufficiale della rete tv, diffuso subito dopo lo scoppio dello scandalo, ha invece sottolineato come le accuse della Naufraga non siano supportate da alcuna prova e che si sta indagando sull'accaduto. Secondo Dandolo invece in ballo ci sarebbero anche le posizioni di altre persone, fra cui qualcuno della produzione presente alle Honduras ed un altro personaggio "pesante" ai fini dello show. Sui social i rumors non sono tardati ad arrivare e c'è già chi pensa che questo personaggio misterioso possa essere Stefano De Martino. Intanto, Riccardino Schicchi ha inviato una lettera a Domenica Live diretta alla madre, ringraziandola per averlo salvato da un incubo in cui, adolescente, si era cacciato con le proprie mani. Il riferimento è a quanto accaduto in passato al figlio di Schicchi e la Henger, ovvero alla coltivazione di alcune piantine di marijuana che il ragazzo avrebbe avviato a casa del padre.

L'ALTRA PERSONA NEL MIRINO

Le accuse di Eva Henger avrebbero colpito altre persone dell'Isola dei Famosi 2018 e non solo Francesco Monte, che ha accusato in diretta di aver fumato della marijuana durante il soggiorno nell'hotel delle Honduras. A svelare i possibili retroscena è ancora una volta Alberto Dandolo, giornalista di Oggi e Dagospia, che inizialmente aveva parlato di una presunta ritrattazione da parte della Henger. Quest'ultima infatti, complice un'amnesia improvvisa, avrebbe ritrattato le proprie accuse. Ipotesi smentita dal marito della donna, Massimiliano Caroletti. Secondo Dandolo invece non sarebbe solo Monte a rischiare la propria permanenza nel reality, ma anche Nadia Rinaldi. Quest'ultima infatti si sarebbe resa complice del misfatto, coadiuvata anche di una persona della produzione. E c'è di più perché secondo Dandolo la marijuana sarebbe già stata alle Honduras, pronta ad accogliere i Naufraghi durante la fase iniziale del reality. I provvedimenti della Mediaset intanto potrebbero arrivare proprio questa sera, nel corso della terza diretta dell'Isola.

