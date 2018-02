Elisabetta Terabust è morta/ Fu prima ballerina dell'Opera di Roma, Roberto Bolle tra le star che rese celebri

Elisabetta Terabust è morta: lutto nel mondo della danza per la scomparsa, a 71 anni, della stella internazionale. Fu prima ballerina dell'Opera di Roma.

05 febbraio 2018 Emanuela Longo

Elisabetta Terabust

Elisabetta Terabust, stella internazionale della danza, si è spenta all'età di 71 anni la scorsa notte a Roma. A darne notizia è il quotidiano La Stampa che ripercorre le tappe della sua lunga e luminosa carriera. Professionista di altissima classe, è stato uno dei nomi di punta della danza degli anni '70 e '80. Dopo aver trascorso parte della sua carriera all’English National Ballet, fu nominata prima ballerina dell'Opera di Roma nel 1966 ed étoile nel 1972. Il suo nome è però sempre rimasto legato alla Scuola di Ballo del teatro capitolino del quale era attualmente direttrice onoraria e nel quale si era formata sotto la direzione di Attilia Radice. Negli anni '70 la sua stella continua a luminare anche all'estero poiché fu prima ballerina anche a Parigi nel Ballet de Marseille diretto da Roland Petit, che creò per lei Schiaccianoci e di cui interpretò anche Le Loup, Carmen, Coppelia, Notre Dame de Paris. Nel suo lungo curriculum artistico ci fu spazio anche per Londra, dove la ballerina ha collaborato con il London Festival Ballet (l'attuale English National Ballet).

ELISABETTA TERABUST: IL SUCCESSO ALL’ESTERO E IN ITALIA

Gran parte della sua vita artista, Elisabetta Terabust l'ha vissuta all'estero per poi fare ritorno negli anni '80 in Italia come étoile ospite dell'Aterballetto, durante la direzione di Amedeo Amodio. Numerose furono anche le sue direzioni artistiche: dal 1990 al 1992 diresse il Corpo di ballo dell'Opera di Roma; fu poi la volta quello del Teatro alla Scala di Milano, dal 1993 al 1997. Più di recente, tra il 2000 e il 2002 diresse il MaggioDanza, compagnia stabile del Maggio Musicale Fiorentino e poi il ballo al Teatro San Carlo di Napoli fino al 2006. Una volta lasciare le scene aveva contribuito a rendere grandi nomi del calibro di Roberto Bolle e Massimo Murru. Cinque anni fa è stato dato alle stampe un volume dal titolo "Elisabetta Terabust l'assillo della perfezione" scritto dal danzatore e scrittore Emanuele Burrafato e interamente dedicato alla vita della grande stella della danza scomparsa.

