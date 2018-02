FABRIZIO FRIZZI COMPIE 60 ANNI/ Oggi è il compleanno: la moglie Carlotta, il malore e i successi

Fabrizio Frizzi compie 60 anni. I successi del conduttore (e attore di fiction) nel corso di quasi quarant'anni di carriera, i matrimoni e la paternità con la piccola Stella

05 febbraio 2018 Alberto Graziola

Oggi Fabrizio Frizzi compie 60 anni. Il conduttore è uno dei volti RAI più noti e amati dal grande pubblico e nel corso della sua lunga e florida carriera, è stato al timone di programmi celebri e di successo come I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Per tutta la vita, Cominciamo bene, Soliti ignoti - Identità nascoste e L'eredità. Infine, vanta il record della conduzione del concorso di bellezza "Miss Italia". Basti pensare che sono 18 le edizioni da lui presentante. Il suo esordio sul piccolo schermo avviene quasi quarant'anni fa, dopo un periodo passato in radio. E' il 1980 quando inizia la sua avventuto nel programma "Il barattolo" su Rai 2, prima come inviato e poi come conduttore insieme a Roberta Manfredi. E' col programma Pane e marmellata che conosce Rita Dalla Chiesa, partner nella conduzione e, successivamente, sua futura moglie per molti anni. I due si sono sposati nel 1992 e si sono, poi, separati qualche anno dopo, nel 1998. Il loro divorzio è diventato, in seguito, ufficiale, nel 2002.

I SUCCESSI PROFESSIONALI

Sono molti i programmi di successo condotti da Fabrizio Frizzi nei decenni di carriera che lo hanno visto diventare sempre più popolare e amato al grande pubblico della Rai. Ricordiamone alcuni, assieme. In tandem con Milly Carlucci ha guidato edizioni di share con picchi del 37% grazie a "Scommettiamo che...?", in onda il sabato sera su Rai Uno. Dal 1994 entra a far parte del cast dei conduttori di Luna Park, un quiz trasmesso nella fascia oraria che anticipa il TG1. Insieme a Frizzi, che guida la puntata del lunedì, conducono, nelle altre serate, Milly Carlucci, Mara Venier, Rosanna Lambertucci e Pippo Baudo, dal martedì al venerdì. Tra gli altri programmi anche Per tutta la vita e il ruolo di protagonista nella fiction Non lasciamoci più, insieme a Debora Caprioglio. Seguono Cominciamo bene, Tutti a scuola, Soliti ignoti - Identità nascoste, la partecipazione a Tale e Quale Show e, infine, L'eredità, sostituendosi a Carlo Conti.

LA VITA PRIVATA

Nella sua vita privata, Fabrizio Frizzi, dopo il divorzio con Rita Dalla Chiesa, si è poi sposato nel 2014 con Carlotta. I due hanno avuto una bimba Stella. Ospite da Massimo Giletti, nei mesi scorsi, ha ricordato della sua proposta di matrimonio: "Le ho fatto la proposta nel 2004, con tanto di anello e serata a sorpresa, ma lei aveva appena iniziato a lavorare come giornalista. Da allora ne abbiamo parlato più volte, ma solo all'inizio dell'anno scorso mi ha detto: Ma tu sei sicuro di volermi sposare ancora?. E tra un impegno e un altro intorno a febbraio ci siamo messi a tavolino, agende alla mano e abbiamo scelto la data". Le nozze hanno avuto un ritardo perché la futura moglie aveva le chiavi della macchina ma non aveva il codice dell'antifurto da inserire. Con la moglie è diventato padre della picccola Stella e così ne parla: " Ridiamo insieme, è una cosa bellissima. Ho assistito al parto. Ho fatto il corso e se non l'avessi fatto sarei svenuto subito. Con una figlia le priorità si rimescolano. Tua figlia rovescia la vita, rovescia i pensieri"

