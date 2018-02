FILIPPO MAGNINI/ È amore con Valeria? Un nuovo progetto nel suo futuro (Che fuori tempo che fa)

Filippo Maginini sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. L’ormai ex nuotatore continua a far parlare di sé sulle pagine di gossip

05 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Filippo Magnini (Lapresse)

L'ormai ex nuotatore continua a far parlare di sé sulle pagine di gossip. Chi l'ha infatti paparazzato insieme a una ragazza mora. Non si sa molto di lei. Si chiamerebbe Valeria e ai suoi amici Magnini avrebbe detto che si tratta di una persona per lui davvero speciale. Recentemente si è comunque parlato ancora di lui e di Federica Pellegrini. Pare che i due abbiano infatti un buon rapporto di amicizia, tanto che su Instagram la campionessa di nuoto ha postato un video in cui scherza proprio con il suo ex a bordo piscina. Magnini in una recente intervista aveva anche chiarito che il motivo della loro rottura era dovuto al fatto che la Pellegrini non voleva avere figli.

FILIPPO MAGNINI, UN NUOVO PROGETTO NEL SUO FUTURO

Nella stessa intervista, concessa a Libero, Magnini aveva confessato di non sentire una particolare mancanza delle gare e ha anche cercato di spiegare cosa c’è nel suo futuro. “Mi hanno cercato per dei reality, ma non mi interessano, l'ho già fatto. Sono stato inviato a L'Isola dei Famosi, ho fatto Masterchef, dove sarebbe la novità? Invece presto sentirete parlare di un grosso progetto del quale non posso dire molto ora. Riguarda il nuoto, lo sport. È una idea nuova ed è un brevetto totalmente innovativo”. Chissà se oggi dirà qualcosa di più in merito. Intanto Magnini ha prestato la sua immagine per la campagna pubblicitaria di “Altered carbon”, una nuova serie targata Netflix, dove si racconta un mondo futuristico in cui è possibile cambiare i connotati del proprio corpo come se fosse una sorta di custodia.

LA CARRIERA NEL NUOTO

Filippo Magnini è nato a Pesaro nel 1982 e si è poi trasferito a Torino per studiare e diventare sempre più bravo nel nuoto. Nel capoluogo piemontese si specializza nello stile libero. Agli europei in vasca corta del 2003 conquista l’argento, l’anno dopo conquista l’oro agli europei di Madrid nei 100 stile libero. Nel 2005 vince i mondiali e nel 2007 bissa il successo. In vasca conquista l’argento iridato nel 2006 e nel 2008. Sempre in vasca corta vince gli europei del 2004 (200 metri) 2005 (100 e 200 metri), del 2006 (100 e 200 metri) e 2007 (200 metri). Alle Olimpiadi di Atene del 2004 fa parte della staffetta 4x200 stile libero che vince il bronzo. Sempre con la staffetta conquista l’argento ai mondiali del 2007 e il bronzo in quelli del 2015. In vasca corta vince l’oro nella 4x100 e nella 4x200 dei mondiali 2006.

