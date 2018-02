FILIPPO NARDI/ È scontro con Cecilia Capriotti:"è una nullafacente!" (Isola dei famosi 2018)

Filippo Nardi è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. Il nobile ha dei dissapori con Cecilia Capriotti, accusandola di essere una nullafacente sulla spiaggia dell'Honduras.

05 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Filippo Nardi è uno dei concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma avendo perso una prova durante la diretta del 29 gennaio, l’ex Gieffino si è ritrovato direttamente nell’isola dei “peor”. E, nel nuovo habitat naturale, Filippo Nardi ha dimostrato tutto il suo nervosismo e la insofferenza. Non si sente accettato dal gruppo, il quale non sembra seguire le sue regole. Questo sta facendo impazzire Filippo, il quale avrebbe voluto fare un po’ di pulizie sulla spiaggia ma che si è ritrovato a non essere appoggiato dal resto dei suoi compagni. In particolar modo, le ire di Nardi sembrano essersi concentrate sulla showgirl Cecilia Capriotti. Sembra non scorrere proprio buon sangue tra i due e l’uomo, durante un confessionale, ha detto che Cecilia fa salotto. “Cecilia non fa niente, si lamenta tutto il giorno di avere fame.” Insomma, tra i due sono scintille e considerando lo stato d’animo del disc jockey, si teme che possa perdere la testa come accaduto durante il Grande Fratello, quando andò in escandescenze per aver terminato le sigarette.

FILIPPO NARDI: E’ AMORE CON BIANZA ATZEI?

Filippo Nardi, dopo aver perso la prova nella seconda diretta dell’isola dei Famosi, si è dovuto allontanare da una delle naufraghe con cui ha legato di più in questa edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Infatti, sembra proprio che tra Nardi e la cantante ex fidanzata di Max Biagi Bianca Atzei sia nata una tenera amicizia. Nelle ultime settimane, la donna ha detto al nobile: “Nell’ultimo anno ho affrontato tante cose. Quando stai bene probabilmente hai voglia di creare il tuo futuro, poi a un certo punto non ti ritrovi più niente. Mi sento obbligata a ritrovare me stessa, devo ritrovare la forza per stare bene”. Parole molto importanti che sembrano aver legato molti i due. Ora, Nardi, si ritrova a condividere la spiaggia con la sua acerrima nemica Cecilia Capriotti e, tra gli altri, con Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Riguardo a quest’ultima, Nardi ha detto che la showgirl non ha neanche un osso cattivo in tutto il corpo.

“VOGLIO LIBERARMI DAI PESI DEL PASSATO”

Filippo Nardi ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi per lasciarsi alle spalle dei pesi che si porta dietro da molto tempo. Ha bisogno di cancellare il passato ed è pronto a farlo nel reality dei vip più famosi della televisione. Filippo Nardi, appena sbarcato in Honduras, ha detto di aver smesso di fumare (riferendosi implicitamente a quanto avvenuto al GF 2, volendo rassicurare il pubblico. Tuttavia, già a partire dalla prima puntata è stato grande protagonista quando ha avuto una discussione con Marco Ferri. Il figlio dell’ex calciatore dell’inter è rimasto molto male per la nomination e ha accusato Nardi di essere uno stratega. A questo punto, il nobile ha affermato: “Adesso ho questo grandissimo senso di colpa perché Marco mi ha accusato di aver fatto una scelta strategica. Strategico sarebbe stato il non votare lui perché è una persona utile!”. Gli animino, dunque, sono già molto tesi e sarà interessante vedere cosa combinerà Nardi.

