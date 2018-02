FRANCO TERLIZZI/ La "strana" coppia con Nino Formicola. Il doloroso ricordo del padre (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi ha raccontato a Craig Warwick dell'abbandono del padre, il quale ha lasciato sua madre senza un soldo. Il personal trainer ha stretto amicizia on Formicola.

05 febbraio 2018

Franco Terlizzi Isola dei Famosi

Franco Terlizzi è riuscito, nel giro di alcune puntate, a diventare un vero e proprio idolo del pubblico grazie ai suoi modi di fare contagiosi e genuini. Sull’Isola dei Famosi sta dando sfoggio di tutta la sua semplicità ma non ha lesinato anche momenti molto toccanti che hanno mostrato una nuova immagine di lui, più profonda e sofferta. Terlizzi, infatti, in una recente puntata del daytime ha confessato al sensitivo Craig Warwick il suo triste passato, caratterizzato da un rapporto conflittuale col padre. Il genitore, infatti, avrebbe abbandonato la madre dopo molti anni di matrimonio lasciandola senza soldi. Franco si è commosso nel raccontare che spesso la madre non avesse neanche i soldi per comprarsi un bicchiere di latte e si è detto convinto nel voler affrontare il padre con cui non si parla da circa vent’anni. La chiacchierata con Warwick è servita a Terlizzi per buttare fuori ciò che aveva dentro e lui stesso ha riconosciuto il giovamento provato nel raccontare i suoi problemi, mostrandosi anche commosso e in una veste che lo farà amare ancora di più dal pubblico.

FRANCO TERLIZZI E NINO FORMICOLA, LA STRANA COPPIA

Franco Terlizzi è uno dei nuovi idoli del pubblico, grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2018. Il personal trainer dei vip, che tra i suoi “clienti” conterebbe anche lo stesso inviato del reality Stefano De Martino, è amatissimo dai telespettatori ed è riuscito perfino a sbaragliare la concorrenza della scaltra Deianira. Terlizzi, appena approdato in Honduras, sembra aver stretto un’amicizia particolare con Nino Formicola. I due sono protagonisti di alcuni siparietti comici davvero divertenti, sopratutto dovuti ai tentativi di “Gaspare” di istruire sull’epica e la geografia l’uomo. Infatti, Franco vorrebbe essere più acculturato per poter fare nuovamente breccia nel cuore di sua moglie. Inutile dire che i tentativi di Formicola sono un vero e proprio buco nell’acqua che hanno degli esiti esilaranti, capaci di poter strappare un sorriso al resto dei concorrenti, troppo stanchi per i morsi della fame. Questa spontaneità di Franco lo porterà alla vittoria? Quello che è certo è che l’uomo potrebbe diventare uno dei bersagli della Gialappa’s band.

IN FORMA CON FRANCO TERLIZZI

Franco, contrariamente al suo aspetto un po’ appesantito, è un ex pugile e personal trainer conosciuto dai vip. Dopo aver abbandonato il ring, dove gareggiava nella categoria dei massimi leggeri, ha deciso di dedicarsi a questa nuova attività, diventando istruttore, tra gli altri, di Stefano De Martino e Le Donatella, le quali si sono espresse anche a favore della sua entrata nel reality. Sembra proprio che Franco non riesca a stare lontano dal mondo del fitness. Infatti, anche sulla spiaggia dell’Honduras, l’uomo continua a dare consigli di salute ai suoi compagni di avventura nell’Isola dei Famosi. In particolar modo, Elena Morali, Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi, hanno deciso di mantenersi in forma seguendo le “lezioni” di Terlizzi. Il “nip” è un vero e proprio beato tra le donne e dopo l’uscita di Chiara Nasti sembra essere affascinato proprio dall’ex protagonista de La pupa e il secchione, alla quale ha spesso cercato di correggere la postura durante gli esercizi fisici. Segreti del mestiere o abili tentativi di seduzione?

