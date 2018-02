Francesca Cipriani/ in nomination: sarà eliminata? (L'iIsola dei famosi 2018)

Francesca Cipriani, c'è veramente un complotto nei suoi confronti? Riuscirà a superare il televoto con Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta o sarà eliminata? (L'isola dei famosi 2018)

Francesca Cipriani, Isola dei famosi

L'Isola dei Famosi 2018 ha già messo in luce il possibile complotto ai danni di Francesca Cipriani, che nell'ultima diretta si è ritrovata fra i non scelti dagli altri compagni. Motivo che ha spinto la conduttrice a finire sull'Isola del Pejor ed a chiedersi il perché del comportamento dei compagni. La Cipriani infatti è rimasta fortemente delusa dalla scelta degli altri Naufraghi, soprattutto per via dei continui malori vissuti fin dal suo arrivo alle Honduras, che l'hanno vista finire in ospedale fra svenimenti ed altro in più di un'occasione. A svelare ogni mistero è stato Franco Terlizzi, che a quanto pare ha deciso di fare retromarcia sulla propria decisione e di manifestare un forte senso di colpa per aver sfavorito Francesca. L'ex pugile infatti durante la votazione a catena ha scelto di portare con sé Craig Warwick, ma per Terlizzi il confronto con Francesca è stato anche occasione di svelare altro. Alcuni Naufraghi infatti starebbero complottando alle spalle della concorrente ed avrebbero deciso di tenerla lontana, tanto da convincere Terlizzi a non sceglierla. Intanto anche sull'Isola del Pejor le cose non sembrano andare tanto bene per la concorrente, che negli ultimi giorni ha vissuto un vero scontro acceso con Cecilia Capriotti.

GLI INSULTI DEGLI HATER

"Fenomeno da baraccone", "sciattona": sono solo alcuni degli insulti che hanno colpito Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018. A pronunciare parole così importanti è stata Cecilia Capriotti, che in seguito ad una lite con la blonde ha deciso di sfoderare tutto il proprio astio nei suoi confronti. La reazione della Naufraga di contro non si è fatta attendere, tanto da spingerla a rivelare alcune affermazioni che l'attrice avrebbe fatto nei confronti di Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto. Secondo quanto riportato da Francesca, quest'ultima infatti non "sa di nulla" agli occhi della Capriotti, che a quanto pare starebbe molto attenta ad apparire in un modo di fronte alle telecamere e in un altro quando l'occhio mediatico risulta spento. L'evento ha spinto inoltre diversi Naufraghi a sostenere l'una o l'altra concorrent e visto il presunto complotto in atto alle spalle della Cipriani, quest'ultima non ha potuto contare di certo su molti supporter. In modo inaspettato, Filippo Nardi ha preso tuttavia le sue difese, rivelando ai compagni d'avventura di essere sicuro che la conduttrice sia genuina e priva di malignità, qualità che invece avrebbe riscontrato nella rivale in più di un'occasione.

IL CASO FRANCESCA CIPRIANI ANCHE SUI SOCIAL E NEI SALOTTI TELEVISIVI

Il caso Francesca Cipriani non sta spopolando solo all'Isola dei Famosi 2018, ma anche sui social e nei salotti televisivi. In particolare il pubblico è diviso fra chi è sicuro che stia mentendo e chi invece la vede come una persona del tutto sincera. Gli attacchi di panico vissuti dalla conduttrice durante l'arrivo alle Honduras sono stati infatti individuati come fasulli da molti personaggi conosciuti e ammiratori, spingendo la madre della Cipriani ad intervenire in diverse puntate di Domenica Live. Nell'appuntamento di ieri, la signora ha manifestato in particolare il desiderio di querelare Cristiano Malgioglio, a cui a suo dire la maggiorata avrebbe svelato di voler inscenare l'attacco di panico nella fase precedente al suo arrivo alle Honduras. Intanto molti fan sembrano gradire la presenza pittoresca della Cipriani, che con il suo tacco vertiginoso sulla sabbia delle Honduras ha già dimostrato di non aver del tutto abbandonato certe comodità. Anche a tal proposito la madre ha sottolineato che la concorrente era decisa a portarsi tre valige di vestiti e di avervi dovuto rinunciare, dicendo così addio, fra le altre cose, anche alle sue amate trenta paia di mutandine.

