Francesco Monte squalificato?/ Scandalo "droga": cosa ha scelto la redazione? (Isola dei famosi 2018)

Francesco Monte, finito nell'occhio del ciclone per le accuse di Eva Henger sarà espulso dall'Isola dei famosi 2018? Intanto si gode lil flirt con Paola Di Benedetto

Francesco Monte, L'isola dei famosi 2018

Francesco Monte è nell'occhio del ciclone in seguito alle accuse di Eva Henger, avvenute nel corso dell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex tronista sarebbe stato infatti colto in flagrante dall'ex pornodiva mentre fumava della marijuana, episodio di cui ha parlato apertamente durante la puntata. Le parole della Henger hanno scatenato diverse reazioni, variopinte nei loro colori: Stefano De Martino ha preso le difese di Monte ed ha sottolineato come la Henger non abbia mai avvisato la produzione né lui di quanto stava accadendo. Alessia Marcuzzi è rimasta invece senza parole, visibilmente indecisa su come reagire di fronte ad accuse così pesanti. Intanto il cannagate continua ad essere l'argomento più quotato sui social e sono in tanti a dubitare della bontà delle azioni di Monte. Un bello smacco per tutti gli italiani che avevano simpatizzato per il Naufrago in occasione della rottura con Cecilia Rodriguez. Smentiti invece da Massimiliano Caroletti i rumors riguardo ad una possibile offerta economica da parte di Mediaset per il silenzio della Henger, così come la ritrattazione delle proprie accuse. Parole e ipotesi effettuate dal giornalista Alberto Dandolo ed a cui il produttore ha risposto pubblicando un post sul Facebook con una lettera del proprio legale.

LA STORIA D'AMORE CON PAOLA DI BENEDETTO

Mentre all'estero dell'Isola dei Famosi 2018 scoppia il finimondo, Francesco Monte continua la sua love story con Paola Di Benedetto, la famosa Madre Natura di Ciao Darwin. I due si sono avvicinati molto già nella prima settimana del reality, finendo poi per baciarsi a favore di telecamera. Il loro flirt si sarebbe quindi trasformato in qualcosa di più, ma ancora una volta per l'ex tronista non sembra esserci pace. Il calciatore Matteo Gentili ha infatti svelato di avere ancora una relazione in corso con la Di Benedetto e che la rottura precedente fra i due sarebbe stata annullata da un recente incontro di Capodanno. Un evento che avrebbe spinto la modella a spendere parole di affetto e importanti nei confronti dello sportivo, che stando alla versione di quest'ultimo, vedrebbe addirittura come padre dei suoi figli. Fra la Di Benedetto e Gentili infatti c'è stata una relazione durata quattro anni e finita prima che la showgirl iniziasse a lavorare a Colorado. Incalzato da Domenica Live, il calciatore avrebbe inoltre rivelato che lo scorso Capodanno avrebbe fatto da cornice ad un bacio romantico fra i due ex fidanzati, motivo per cui lo sportivo avrebbe creduto ad un ritorno di fiamma.

SI PARLA DI KARMA...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto sembrano essere la prima coppia dell'Isola dei Famosi 2018, ma c'è già chi grida al karma. E non si tratta solo delle rivelazioni di Matteo Gentile, ex fidanzato di Madre Natura, e del loro presunto quanto recente ritorno di fiamma. Sulla coppia si è espressa anche Teresanna Pugliese, che ha avuto un ruolo centrale nella vita sentimentale dell'ex tronista. Fidanzata del periodo a Uomini e Donne di Monte, l'ex corteggiatrice campana non aveva frenato diverse accuse anche in seguito alla rottura fra Cecilia Rodriguez e l'agente pubblicitario. Colta la palla al balzo di questa nuova occasione, Teresanna non ha esitato a puntare il dito contro la Di Benedetto, tacciandola di essere una calcolatrice. Secondo quanto riporta Il Tempo, la modella sarebbe infatti in cerca di business. Un particolare che la collega direttamente a Monte tra l'altro, che secondo l'ex fidanzata avrebbe deciso di unirsi alla bellona delle Honduras solo per ottenere una maggiore popolarità.

© Riproduzione Riservata.