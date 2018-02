GIORGIA AGATA È ANGELA / La piccola di casa Lerri incontrerà la legalità grazie a Lorenza (In punta di piedi)

Giorgia Agata è Angela, protagonista di "In punta di piedi". La serie, incentrata sulla lotta alla ndrangheta, racconterà il riscatto di una famiglia che...

05 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Giorgia Agata è Angela (una scena del film "In punta di piedi")

Quella della piccola Angela Lerro (personaggio interpretato da Giorgia Agata) nel film dal titolo "In punta di piedi" è una storia di rinascita e di riscatto che coinvolge non solo la bambina, ma anche la famiglia dalla quale proviene. La piccola di casa Lerro, infatti, è la figlia di un capo clan fra i più pericolosi della zona, troppo impegnato a dirigere i traffici di droga locali per capire che sua figlia ha un talento fuori dal comune. La piccola Angela, infatti, è un vero asso della danza e a scoprire la sua dote, prima fra tutti, sarà Lorenza (Bianca Guaccero), una professionista del ballo alla quale proprio il clan dei Lorri ha tolto ciò che aveva di più bella: la vita di suo figlio Alberto. Le esistenze di Angela e Lorenza si intrecceranno quindi nella scuola di ballo gestita da quest'ultima, dove la bambina, pronta a spiccare il volo e ad emanciparsi da una famiglia che non le appartiene, porterà i suoi genitori a fare i conti con la legalità.

DAI CAPRICCI ALLA LEGALITÀ

Angela Lerro è una bambina viziata, nata e cresciuta in una famiglia che per troppo tempo le ha concesso tutto. Suo padre, infatti, è Vincenzo Lerri ed è a capo di un clan molto potente che gestisce i traffici di droga della zona. Fra le mura di casa, però, ad avere l'ultima parola è sempre lei, convinta che i suoi capricci possano aprirle tutte le porte e regalarle tutto ciò che vuole. A modificare profondamente le sue percezioni della vita e della famiglia arriverà Lorenza, una maestra di danza che scoprirà il suo talento nel ballo e sarà per lei un modello di ispirazione. L'insegnate, infatti, diventerà in breve tempo un esempio da seguire per la piccola di casa Lerri, che per la prima volta avrà la possibilità di confrontarsi con una donna distante da tutti i modelli conosciuti fino a quel momento. Folgorata dall'umanità di Lorenza, quindi, Angela comincerà ad aderire ai suoi valori di onestà, attraverso i quali riuscirà a far cambiare idea anche alla sua altezzosa madre.

LA PICCOLA GIORGIA AGATA

A prestare il volto alla figlia del boss Vincenzo Lerri nella fiction di Rai Uno "In punta di piedi" sarà Giorgia Agata, una giovanissima attrice partenopea che, a dispetto della sua giovane età, vanta già un curriculum pieno di importanti collaborazioni cinematografiche. La piccola Giorgia, infatti, in passato ha partecipato a uno spot per un noto marchio di abbigliamento di fama internazionale, mentre nel 2016 è stata scelta dal regista Gianluca Ansanelli per interpretare la parte di Ludovica nella pellicola cinematografica dal titolo "Troppo napoletano". Risale al 2017 il suo ruolo nella fiction "In punta di piedi", dove presterà il volto alla piccola Angela, la protagonista della trama. In questa occasione, la giovanissima attrice ha avuto la possibilità di condividere il set con altri grandi attori, fra i quali ricordiamo Bianca Guaccero (nei panni della sua insegnante di danza) e Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti (nel ruolo dei suoi genitori).

