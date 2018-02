Gloria Guida e Johnny Dorelli/ Video, "Dietro le quinte ho pianto, in tv dopo 10 anni" (Che tempo che fa)

Gloria Guida e Johnny Dorelli ospiti da Fabio Fazio: l'eccezionale carriera del grande artista e il regalo alla moglie, commossa per il suo ritorno in tv dopo 10 anni.

05 febbraio 2018 Emanuela Longo

Gloria Guida e Johnny Dorelli

Nonostante la battuta di arresto a causa di un intervento chirurgico al ginocchio e dopo anni di corteggiamento da parte di Fabio Fazio, Johnny Dorelli è stato ieri sera ospite della trasmissione Che tempo che fa e protagonista di una piacevole sorpresa insieme alla moglie Gloria Guida. Sono trascorsi quasi dieci anni dalla sua ultima apparizione pubblica e alla vigilia del suo 81esimo compleanno ha voluto ripercorrere le tappe della sua formidabile carriera insieme al pubblico di RaiUno. La sua è una storia incredibile: dopo essere nato a Milano, Dorelli si è trasferito nel '48 da piccolo a New York seguendo suo padre, importante cantante lirico. E' proprio in America che ha conosciuto Mike Bongiorno: "Lui presentata la radio, era un uomo piacevole", lo ha ricordato. Sin da subito iniziò a respirare arte, iniziando a muoversi ed a cantare nello stile americano. Eppure proprio la sua esperienza in America ha segnato la nascita di un artista poliedrico che in Italia non esisteva ancora, qualcosa di davvero unico. Immancabili le immagini di 60 anni fa: era il Sanremo del 1958 e Johnny Dorelli cantava una incredibile versione di Volare. A proposito di canzoni, il suo repertorio è formidabile. Alla domanda di Fazio in merito a quante canzoni abbia scritto o cantato nella sua carriera, Dorelli ha replicato, ironico: "Forse troppe". Nonostante brani e melodie differenti, il filo conduttore è sempre stato rappresentato dalla sua eleganza nel cantare. Difficile per lui stabilire quale sia stata la canzone più bella da cantare; L'Immensità occupa certamente il primo posto nella sua personale classifica. La prima sorpresa di Fazio a Dorelli è stata rappresentata dalla presenza in studio di un coro di bambini di Milano che hanno intonato in diretta tv un medley dei suoi successi, dal brano Lettera a Pinocchio ad Aggiungi un posto a tavola.

GLORIA GUIDA AL FIANCO DI JOHNNY DORELLI, DOPO 10 ANNI IN TV

La seconda parte dell'intervista a Johnny Dorelli ha inevitabilmente visto la presenza in studio di Gloria Guida, moglie del grande artista. A detta di Fabio Fazio, è la presenza di Dorelli è stata possibile proprio grazie all'attrice. "Dietro le quinte ho pianto, mi sono commossa perché erano credo 10 anni che lui non si faceva vedere in video e mi sono emozionata", ha commentato la Guida dopo il suo ingresso. I due sono insieme da ormai 38 anni. Due matrimoni alle spalle: il primo, civile, nel 1991 e poi il secondo due anni dopo in chiesa, a sorpresa (per Dorelli). Fazio ha quindi trasmesso il primo documento pubblico del loro incontro: si tratta di uno spezzone tratto da un provino per Adesso Musica nel 1972, quando Gloria aveva appena 15 anni. "Era destino", ha commentato lei. La donna ha quindi raccontato la sua giornata tipo definendolo "molto pigro". "Lui è un dormiglione, si alza tardi la mattina, legge i suoi giornali, gioca con la nipotina...", ha raccontato a Fazio. Il prossimo 20 febbraio Dorelli compirà i suoi 81 anni, ma ripensando allo scorso compleanno la moglie ha dichiarato: "Lui non vuole mai festeggiare i compleanni, quindi solo in famiglia...". "Abbiamo fatto l'80esimo e per l'81esimo comando io: non si fa!", le ha fatto eco Johnny. Tornando alla loro relazione Gloria ha invece confessato di essere stata lei a dare il primo bacio. Emozionante, infine, l'omaggio che Johnny Dorelli ha destinato a Gloria Guida sul finale di ospitata, quando ha accettato di rimettersi al piano intonando una canzone di dedicata alla sua Milano e a sua moglie, guadagnandosi una meritata standing ovation. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA LORO OSPITATA

