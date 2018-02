I Guardiani della Galassia/ Su Rai 4 il film Marvel diretto da James Gunn (oggi, 5 febbraio 2018)

I Guardiani della Galassia, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Chris Pratt e Bradley Cooper, alla regia James Gunn. La trama del film nel dettaglio.

05 febbraio 2018 - agg. 05 febbraio 2018, 17.23 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 4

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DELLA PELLICOLA

La pellicola I Guardiani Della Galassia è stata prodotta nel 2014 in USA ed è stata diretta da James Gunn che si basa sul soggetto scritto da Dan Abnett e Andy Lanning mentre la sceneggiatura è stata estesa da James Gunn e la produzione è stata firmata da Kevin Feige. La casa di produzione che ha fatto parte del progetto è la Marvel Studios e la distribuzione della pellicola in Italia è stata gestita dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. Il montaggio è stato realizzato da Fred Raskin e Hughes Winborne con gli effetti speciali di Stephane Ceretti e con le musiche di Tyler Bates, la scenografia è stata ideata da Charles Wood mentre i costumi di scena sono stati disegnati da Alexandra Byrne. La pellicola è stata prodotta in USA e la sua durata è di due ore. La fase di produzione de I guardiani delle galassia, prese il via ufficialmente nel 2012, con James Gunn designato fin da subito come regista del progetto. I guardiani della galassia uscì nei cinema americani nell'agosto del 2014, mentre nel nostro Paese il film approdò circa quattro mesi dopo, ad ottobre. Come da previsioni, il film diretto da James Gunn fu un successo planetario, arrivando a sfiorare circa 800 milioni di dollari d'incasso totale e diventando così un deo film più visti al cinema a livello internazionale nel 2014. La pellicola ha ricevuto due nomination agli Oscar, tre ai Kids' Choice Awards, tre agli MTV Movie Awards e quattro Saturn Awards. Nell'aprile del 2017 nei cinema italiani è stato distribuito il sequel, Guardiani della galassia 2.

NEL CAST CHRIS PRATT

I Guardiani della Galassia, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata affidata alla regia di James Gunn e trae ispirazione da alcuni personaggi dei fumetti Marvel, interpretati da attori come Chris Pratt e Bradley Cooper. Le musiche sono state affidate a Tyler Bates, compositore e musicista americano noto per aver collaborato alla stesura ed all'arrangiamento delle colonne sonore di grandi colossal di Hollywood come Halloween - The Beginning, Grindhouse, John Wick - Capitolo 2 e The Belko Experiment. Ha poi curato le musiche del sequel de I guardiani della galassia. Tra gli interpreti presenti nel cast di attori protagonisti troviamo anche Zoe Saldana, attrice americana nota al pubblico per le sue apparizioni in film come Blood Ties - La legge del sangue, Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace, Il funerale è servito e Takers. È inoltre tornata a vestire i panni di Gamora anche in I guardiani della galassia 2.

I GUARDIANI DELLA GALASSIA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Peter Quill è solo un ragazzino quando un gruppo armato di un'altra galassia lo rapisce, strappandolo per sempre dalla sua famiglia. Trascorrono quasi trent'anni da quel fatidico giorno e Peter è ormai diventato un pirata spaziale, al pari dei suoi rapitori. Approdato sul pianeta Morag, l'ormai adulto Peter, si appropria di una misteriosa sfera, un prezioso manufatto noto come Orb. Nel frattempo Yundu Udonta, colui che diversi anni prima rapì Peter, ordina ai suoi uomini di recuperare la sfera ed offre una generosa somma di denaro a chiunque riesca a catturare Peter. Intanto Quill tenta di monetizzare il suo ultimo furto ed offre la sfera a Broker, mentre Gamora (una perfina sicaria inviata da Ronan) è sulle tracce di Peter per ucciderlo. Poco dopo tra i due si innesca una dura lotta a viso a parte che si concluderà con l'intervento dei Nova Corps. E così Gomora e Peter vengono tratti in arresto e rinchiusi nella struttura detentiva di Kyln.

