IL CLUB DELLE PRIME MOGLI/ Su La7 il film con Diane Keaton (oggi, 5 febbraio 2018)

Il club delle prime mogli, il film in onda su La7 oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Diane Keaton, Goldie Hawn e Bette Midler, alla regia Hugh Wilson. La trama del film nel dettaglio.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su La7

NEL CAST ANCHE SARAH JESSICA PARKER

Il club delle prime mogli, il film in onda su La7 oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia con il titolo originale The First Wives Club ed è stata prodotta nel 1996 con alla regia Hugh Wilson (Scuola di polizia, Cara insopportabile Tess) e tratta dall'omonimo romanzo di Olivia Goldsmith. Il brillante cast vede come attrici principali Diane Keaton (Manhattan, Annie, Il padre della sposa), Goldie Hawn (Tutti dicono I love you, Sperduti a Manhattan) e Bette Midler (Su e giù per Bevery Hills, What women want). Interpretano personaggi secondari Maggie Smith (Marigold Hotel, Harry Potter), Sarah Jessica Parker (Sex and the city, Che fine hanno fatto i Morgan?), Stockard Channing (Grease, Partnerperfetto.com), Stephen Collins (Blood diamonds, Perché te lo dice la mamma), Victor Garber (Big game - Caccia al Presidente, Self-less). Era inevitabile che le attrici finissero per recitare di nuovo l'una accanto all'altra. Bette Midler e Sarah Jessica Parker avevano già recitato una volta in Hocus Pocus. Diane Keaton e Goldie Hawn si riuniranno nel film di Warren Beatty, Amori in città... e tradimenti in campagna e Keaton e Sarah Jessica Parker si riuniranno nel film la Neve nel cuore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CLUB DELLE PRIME MOGLI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Le scene iniziali del film sono ambientate nel 1969, nel Middlebury College, del Vermont. Qui festeggiano il giorno della laurea quattro amiche intime, Elise Elliot (Goldie Hawn), Cynthia Griffin (Stockard Channing), Annie Mac Duggan (Diane Keaton) e Brenda Morelli (Bette Midler). Cynthia fa loro promettere tutti che ci saranno sempre l'una per l'altra per il resto della loro vita. La storia passa quindi agli anni '90, la promessa non è stata mantenuta poiché le donne hanno perso i contatti. Cynthia è una donna benestante il cui marito ha appena divorziato da lei per una donna più giovane. In preda alla solitudine e alla depressione la donna si suicida. La storia racconta poi quello che è successo alle altre tre donne. Elise era diventata un'attrice di successo, ed aveva anche vinto un Oscar ma, entrata nella mezza età, la sua carriera ha cominciato a declinare e le vengono solo offerte parti nei film di serie B. Suo marito Bill Atchison (Victor Garber) è diventato un importante produttore cinematografico grazie ai suoi contatti, ma ora ha divorziato da lei, vive con una donna più giovane e lui ed Elise sono impegnati in una battaglia legale. Ad Annie non è andata molto meglio, ha sposato Aaron Paradis, amministratore delegato di un'agenzia pubblicitaria, e ha trascorso molti anni come casalinga. Aaron ha avuto una relazione con una teraputa, la dottoressa Leslie Rosen (Marcia Gay Harden), che si stava occupando dei considerevoli problemi di autostima di Annie. Brenda invece ha aiutato suo marito Morton 'Morty' Cushman a diventare un magnate dell'elettronica, ma questi l'ha lasciata per la sua assistente esecutiva, la giovane Shelly Stewart (Sarah Jessica Parker). Quando l'ultimo messaggio di Cynthia le raggiunge, il trio delle amiche si ricompone e forma il Club delle mogli con l'intenzione di vendicarsi dei loro ex mariti che le hanno offese e ingannate. Aiutate dalla figlia lesbica di Annie, Chris Paradis (Jennifer Dundas), dall'aspirante designer Duarto (Bronson Pinchot) e dal leader della società Gunilla Garson Goldberg (Maggie Smith), non hanno difficoltà a trovare punti deboli nelle vite dei loro ex mariti... soprattutto quando scoprono che Phoebe LaVelle, l'amante di Bill, ha solo 16 anni.

