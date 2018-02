IL GRANDE GIORNO DI JIM FLAGG/ Su Rai Movie il film con Robert Mitchum (oggi, 5 febbraio 2018)

Il grande giorno di Jim Flagg, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Robert Mitchum e George Kennedy, alla regia Burt Kennedy. Il dettaglio.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ROBERT MITCHUM

Il grande giorno di Jim Flagg, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola western che è stata diretta nel 1969 da Burt Kennedy, noto regista statunitense scomparso nel 2001 e noto per aver curato la regia di film come Il ritorno dei magnifici sette, Appuntamento per una vendetta, Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, La texana e i fratelli Penitenza e Cose dell'altro mondo. Il cast di attori protagonisti è invece composto da Robert Mitchum, George Kennedy, David Carradine e John Carradine. La trama de il grande giorno di Jim Flagg presenta grandi differenze con il classici film western, assumendo un carattere ironico e comico. La narrazione appare spesso lenta per poi accendersi nel finale con un clamoroso colpo di scena. Le musiche vennero affidate a William Lava, compositore americano che ha composto le colonne sonore di film come Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie e All'inferno e ritorno. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GRANDE GIORNO DI JIM FLAGG, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La storia è ambientata negli primi anni del 900. Lo sceriffo di una piccola cittadina americana, l'indomito James Flagg, viene ormai visto come una figura retrograda, figlia di un passato lotano. Al contrario, James pensa che il suo compito sia ancora fondamentale ed indispensabile per la sicurezza ed il benessere della cittadina. Nel frattempo, fa il suo ritorno in città una vecchia conoscenza di Flagg, McKay, un losco bandito con al seguito una gang di malviventi. James è convinto che la banda sia per mettere a segno un furto proprio in città e mentre è in procinto di avviare le indagini, i suoi concittadini decidono di sbarazzarsi di lui, organizzandogli un party per la sua pensione. Non potendo far altro che arrendersi all'evidenza dei fatti, James si congeda dal ruolo di sceriffo ma, poco dopo, scopre che anche il suo acerrimo nemico McKay è stato vittima di un trattamento molto simile da parte della sua banda. I due decidono così di unire le loro forze per catturare i criminali, ed ex alleati di McKay, per assicurarli alla giustizia.

