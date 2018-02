IL SEGRETO / Aquilino Benegas arriva a Puente Viejo per collaborare con Hernando (Anticipazioni 3 febbraio)

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il Segreto torna oggi su Canale 5, aprendo una settimana ricca di colpi di scena e di incredibili novità. Faranno, infatti, il loro ingresso nuovi personaggi, destinati a destabilizzare gli equilibri della telenovela spagnola sia nel bene che nel male. Tra di essi segnaliamo un giovane che si presenterà a Los Manantiales come possibile socio di Hernando. Ricordiamo infatti che la situazione economica delle sorgenti risulta compromessa a causa degli intrighi di Damian e che un nuovo socio potrebbe portare nell'azienda quella liquidità di cui la famiglia Dos Casas ha bisogno. Il nuovo arrivato si chiamerà Aquilino Benegas, un uomo che non convincerà pienamente Hernando, preoccupato delle possibili ripercussioni che la sua presenza potrà avere nell'attività di famiglia. Fin dal su incontro con Beatriz, però, Aquilino sembrerà particolarmente affascinato dalla sua bellezza, faticando a nascondere un certo interesse. Sarà questo il momento di mettere la pietra sopra al passato e cominciare una nuova vita per Beatriz?

Il Segreto: Beatriz dice addio a Matias!

Nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio, Beatriz farà la conoscenza di un suo potenziale nuovo amore proprio nel momento in cui deciderà di chiudere definitivamente con Matias. Nonostante i momenti di passione trascorsi insieme a lui, la figlia di Hernando sarà ben consapevole di non poter avere un futuro con l'unico giovane che abbia mai amato. Per questo gli farà recapitare una lettera nella quale lo lascerà libero di essere felice con Marcela, la donna che ha sposato e che non merita di soffrire per causa sua. Anche Matias accetterà il loro triste destino? Donna Francisca si preparerà a dare il colpo di grazia a Cristobal Garrigues e si confronterà con Mauricio riguardo i suoi programmi sia con il rivale, che con gli altri abitanti di Puente Viejo: crudele come in passato, la Montenegro si preparerà a fare del male e usare i compaesani pur di raggiungere il suo scopo.

