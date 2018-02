IMMORTAL AD VITAM/ Su Iris il film con Frédéric Pierrot e Linda Hardy (oggi, 5 febbraio 2018)

Immortal Ad Vitam, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Frédéric Pierrot, Linda Hardy e Thomas M. Pollard, alla regia Enki Bilal. Il dettaglio della trama.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Canale 5

NEL CAST FREDERIC PIERROT

Immortal Ad Vitam, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 23.20. Una pellicola cinematografica di genere azione e fantascienza che è stata realizzata nel 2004 per la regia di Enki Bilal, suoi sono anche il soggetto e la sceneggiatura. A comporre il cast dei protagonisti ci sono gli attori francesi Frédéric Pierrot e Linda Hardy, lo statunitense Thomas M. Pollard, la britannica Charlotte Rampling e il tedesco Thomas Kretschmann. Il film è stato presentato al Taormina Film Festival. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IMMORTAL AD VITAM, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Siamo a New York, è l'anno 2095. Nella città vivono sia individui normali che essere umani "geneticamente modificati". Central Park viene definita "zona di intruzione" in quanto le condizione ambientali oramai sono incompatibili con la vita dei normali esseri umani. Chiunque tenta di entrare in questa zona vengono uccisi all'istante. Nei presi del parco sorge una piramide, all'interno della quale tutte le divinità sono riunite per giudicare il Dio Horus (Thomas M. Pollard). A quest'ultimo viene concessa l'opportunità di vivere sulla Terra per sette giorni interi allo scadere dei quali, se non riuscirà a incontrare Jill Bioshop (Linda Hardy), il suo cuore cesserà di battere. Jill è un essere mutante, sulla sua testa sono visibili delle squame elettriche, i suoi capelli oramai sono di colore blu ma in generale la struttura del corpo è simile a quella di un umano normale. Jill ha diversi poteri soprannaturali, una delle sue capacità principali è quella di potersi unire ad un Dio allo scopo di generare. Una grossa azienda farmaceutica nota per le sue attività illegali, la Eugenetics Corporation, vuole Jill a tutti i costi ma la donna, grazie all'aiuto del suo amico John (Frédéric Pierrot), riesce ad evitare la cattura. In realtà John è un "trasferitore", una sorta di guardiano che si interessa degli alieni che capitano pr errore in un mondo che non conoscono. (John ha conosciuto Jill proprio nella cosiddetta "zona di intrusione" di Central Park, si prende cura di lei e le somministra delle pasticche che l'aiuteranno a dimenticare il passato e a ritornare ad essere un essere umano normale). Nel frattempo Horus si dà da fare per trovare Jill e generare con lei. Per fare questo è necessario disporre di un corpo maschile non geneticamente modificato, la scelta ricade su Alcide Nikopol, una persona rimasta in ibernazione per molti anni. Horus entra quindi nel corpo di Nikopol e si sente pronto a spargere il suo seme nel ventre di Jill. Quando Horus trova Jill, la violenta più volte allo scopo di farla rimanere incinta di lui. Dopo una serie di vicissitudini, Jill raggiunge Parigi e partorisce il figlio di Horus e grazie a John non ricorda niente di quanto è accaduto.

