IN PUNTA DI PIEDI/ Su Rai 1 il film anticamorra con Bianca Guaccero (oggi, 5 febbraio 2018)

"In punta di piedi" è il nuovo film tv con Bianca Guaccero che andrà in onda questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25.

05 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

In punta di piedi su Rai 1

Questa sera, lunedì 5 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film tv “In punta di piedi”, una storia anticamorra tutta al femminile, ispirato ad una storia vera. Le protagoniste del film, diretto da Alessandro D’Alatri e prodotto da Luca Barbareschi, sono tre donne: Angela (Giorgia Agata), 11 anni, sogna di diventare una ballerina classica, ma è la figlia di un boss camorrista. Poi c’è Nunzia (Cristiana Dell’Anna), mamma di Angela, che è disposta a tutto per realizzare il sogno della figlia. Infine c’è Lorenza (Bianca Guaccero), l’insegnante di ballo che aiuterà madre e figlia. “Sin dalla prima lettura della sceneggiatura mi resi conto che 'In punta di piedi' era una bellissima opportunità per raccontare una storia di speranza, ispirata a fatti reali, ambientati in disagiati territori dove la malavita sembra sopraffare quotidianamente il vivere civile”, ha detto il regista Alessandro D'Alatri. E ha aggiunto: “Dostoevskij affermava che “la bellezza salverà il mondo”. È con questo stato d’animo che ho iniziato la mia avventura”.

In punta di piedi, la trama

Dopo aver subito uno sgarro dal suo capo clan, Vincenzo (Marco Palvetti), camorrista affiliato ai Peluso, decide di tradire il suo clan e di entrare nelle file del clan avversario. Gli Acerola, per provare la sua fedeltà, gli impongono di uccidere un esponente dei Peluso. Vincenzo esegue l’ordine ma viene scoperto il suo vecchio clan vuole vendicarsi. In pericolo non c’è solo Vincenzo, ma tutta la sua famiglia: la moglie Nunzia e la figlia Angela sono costrette a vivere nascoste. Ma un giorno Angela, che sogna di diventare una ballerina di danza classica, scappa di casa per andare alla lezione di danza, insieme all’amica Lucia. Vincenzo riesce a raggiungere la figlia, ma due killer dei Peluso sono già alle loro spalle e colpiscono la piccola Lucia. Angela è sotto shock, mentre Vincenzo è costretto ad allontanarsi da Napoli. Nunzia, segregata in casa con Angela, vede la figlia spegnersi lentamente: la madre riesce ad accompagnare di nascosto la bambina alle lezioni di danza da Lorenza, una donna con un passato doloroso proprio a causa della camorra. Lorenza è pronta a tutto per aiutare Angela, ma non può fermare la rabbia di Vincenzo quando scopre ciò che la moglie ha fatto alle sue spalle: l’uomo dà ordine di bruciare la scuola di ballo e decide che la moglie e la figlia dovranno trasferirsi con lui. Dopo l’incendio in cui ha perso tutto, Lorenzo decide di lasciare Napoli per sempre e di trasferirsi a Parigi. Nunzia va incontro ad un sacrificio estremo pur di vedere felice Angela e cerca disperata Lorenza, l’unica che può salvare la figlia.

Parlano le protagoniste

Bianca Guaccero, che interpreta l'insegnante di ballo Lorenza, ha presentato così il sui personaggio durante la conferenza stampa: “Lorenza, che ha passato la sua vita in giro per il mondo, torna a Marcianise dopo la morte del figlio. Apre la scuola perché spera possa diventare un minuscolo seme di civiltà in un luogo che conosce quasi esclusivamente la sopraffazione. Non si compromette mai interiormente, aiutando le giovani ballerine che vogliono coltivare il loro talento”. Anche Cristiana Dell’Anna ha parlato della “sua” Nunzia, moglie del camorrista Vincenzo: “Grazie alla figlia, e all'insegnante della scuola di danza che le apre gli occhi, scoprirà un modello di donna diversa, autonoma e libera nelle scelte. Vorrei che questo film lo guardassero soprattutto gli uomini, per capire davvero tutte le battaglie, le lotte che noi donne facciamo”. La sceneggiatura di “In punta di piedi” è scritta da Pier Francesco Corona, Maura Nuccetelli. Nel cast anche Elena Foresta, Frederic Moulin, Anna Ammirati, Pippo Cangiano.

