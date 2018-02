Iris Peynado/ Valletta di Sanremo con Baudo: “Rappresentavo la bellezza esotica, mi chiamarono per quello!”

Iris Peynado intervistata da Francesca Fialdini durante La Vita in Diretta ha raccontato il suo Sanremo 1984 quando è stata chiamata da Pippo Baudo, ecco le sue dichiarazioni.

05 febbraio 2018 Valentina Gambino

In attesa della prima puntata del Festival di Sanremo 2018 in partenza domani, martedì 6 febbraio, nelle trasmissioni del pomeriggio Rai, si è parlato proprio della famosa kermesse musicale, compreso il salotto con protagonista Francesca Fialdini all’interno de La Vita in Diretta. Con ben 13 edizioni all’attivo, Pippo Baudo ha scelto come personaggi femminili sul palco del Teatro Ariston: Edy Angelillo, Elisabetta Gardini, Iris Peynado, Tiziana Pini, Isabella Rocchietta e Viola Simoncioni (nel 1984) e Patty Brard (nel 1985) – negli anni Ottanta – per arrivare poi a Alba Parietti, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci (nel 1992), Lorella Cuccarini (nel 1993), Anna Oxa e Cannelle (nel 1994), Anna Falchi e Claudia Koll (nel 1995) e Sabrina Ferilli e Valeria Mazza (nel 1996) con una giovanissima Ambra Angiolini durante il Dopo Festival che è stata incredibilmente in grado di tenere testa a Baudo, strappandogli la parola in moltissime occasioni. Iris Peynado ha avuto il piacere di essere intervistata dalla Fialdini, raccontando la sua esperienza.

Iris Peynado, il suo Sanremo con Baudo

“Il tuo Festival preferito è rimasto quello del 1984?”, ha chiesto Francesca Fialdini a Iris Peynado. “È una sensazione indimenticabile, io vengo dal teatro e non ero abituata…”, esordisce lei per poi raccontare che non si sentiva assolutamente in imbarazzo ma anzi, si è sentita molto protetta dalla produzione del Festival. La conduttrice de La Vita in Diretta ha poi ironizzato, affermando che anzi, se sbagli qualcosa durante la tua conduzione di Sanremo è perfino meglio per essere ricordate. “Io in quell’epoca rappresentavo la bellezza esotica e mi hanno chiamato senza dubbio per quello. Mi sono resa conto che non volevo fare la carriera di presentatrice ma l’attrice di cinema e televisione e poi ho fatto proprio quello… ma il Festival mi ha portato fortuna e non avevo tensione in quel momento. Io mi sentivo un’attrice giovane, meravigliosa… abbronzata!”. Poi si è passata la palla ai ricordi di Alba Parietti ed i suoi Festival di Sanremo.

