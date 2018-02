Isola dei Famosi 2018/ Squalifiche, eliminati e diretta: pronti 2 nuovi naufraghi? (Terza puntata, 5 febbraio)

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta terza puntata 5 febbraio: chi verrà eliminato tra Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi? Francesco Monte a rischio espulsione

05 febbraio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018, dovrebbe essere ricchissima di colpi di scena. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, potrebbe essere veramente carica di insidie, per colpa del “droga-Gate”. Francesco Monte sarà ancora una volta al centro della scena? Anche il “comparto” nomination si presenta più ricco del previsto con tre pezzi da novanta in scena. Chi uscirà tra Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta? Secondo le ultime indiscrezioni di Alberto Dandolo, anche l’attrice romana rischia la squalifica al fianco dell’ex tronista. A questo punto, ci saranno delle gatte da pelare non indifferenti e la conduttrice in studio, potrà contare della solidarietà di Mara Venier e Daniele Bossari, presenti al suo fianco nel ruolo di opinionisti di questa 13esima edizione iniziata col botto. Dalle 21.25 circa, si apriranno i battenti di un appuntamento particolarmente spinoso e in Honduras, dovrà gestire tutto quanto, prove comprese, Stefano De Martino, nuovo inviato del programma che il popolo del web già apprezza e ama (nonostante gli outfit troppo coperti…).

Francesco Monte e Nadia Rinaldi espulsi?

Nel frattempo, le nuove anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2018, ci parlano di due nuovi ingressi: come mai? Lo scoop arriva dal VicoloDelleNews ed assume contorni decisamente curiosi. Per quale motivo dovrebbero entrare in gioco due naufraghi se proprio la scorsa settimana, Elena Morali e Simone Barbato hanno fatto il loro ingresso in gioco? L’ex mimo di Zelig e Avanti un altro proprio nelle scorse giornate è stato “smascherato” dal gruppo ed è entrato ufficialmente a fare parte dell’isola dei peggiori. A quanto pare, ci sarebbero due nuove figure pronte a mettere ufficialmente piede in Honduras e da questo, la possibilità squalifica per Francesco Monte e Nadia Rinaldi, potrebbe concretizzarsi ulteriormente. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Dagospia infatti, oltre all’ex tronista il marijuana-gate vedrebbe coinvolti anche l’attrice romana e due membri della produzione in quanto, in base a ciò che riporta Alberto Dandolo, il ragazzo non avrebbe portato l’erba da fumare direttamente dall’Italia ma qualcuno gliel’avrebbe procurata direttamente lì.

Raz Degan torna sull’Isola?

Ed intanto, in attesa di scoprire quali contorni potrebbe assumere questa terza puntata dell’Isola dei Famosi, sempre il Vicolo ha lanciato la seconda indiscrezione bomba della giornata: nei corridoi Mediaset è stato avvistato Raz Degan, vincitore della 12esima edizione del reality show. A quanto pare, l’ex fidanzato di Paola Barale, potrebbe tornare in gara con un ruolo assolutamente inedito. A questo punto quindi, non ci rimane altro da fare che attendere la decisione finale di Mediaset, che verrà sicuramente comunicata nel corso del nuovo appuntamento di stasera con Alessia Marcuzzi. Come potete immaginare, tutte le altre dinamiche dei concorrenti in gioco, dopo questa “bomba”, sono passate in secondo piano. Durante la settimana però, non sono mancati i screzi con protagonista Francesca Cipriani che ha litigato con alcuni naufraghi e adesso, rischia anche di dover abbandonare il gioco per colpa della nomination. Durante la serata poi, dovrebbero esserci come di consueto, anche le nuove prove che decreteranno il nuovo leader.

© Riproduzione Riservata.