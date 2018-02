Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 13?/ “Pronto a firmare”: sostituirà Francesco Monte? Gli indizi social

Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2018? Le ultime indiscrezioni e l'ipotesi del web: al posto di Francesco Monte? Lui pronto a partire, gli indizi social.

05 febbraio 2018 Emanuela Longo

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez nuovo naufrago all'Isola dei Famosi 2018? E' questa indiscrezione che trapela nelle ultime ore, alla vigilia della terza puntata del reality in diretta dall'Honduras. Una voce che sembra farsi strada sempre di più alla luce di una serie di supposizioni e di segnali che arrivano dal web, ma anche in seguito alle dichiarazioni dello stesso fratello di Belen Rodriguez ed ex concorrente del GF Vip 2. Dopo gli ultimi avvenimenti, il rischio esclusione per Francesco Monte, ex cognato di Jeremias, si fa sempre più concreto. Le accuse di aver portato della droga all'Isola, avanzate dall'ultima eliminata Eva Henger sono molto pesanti e la produzione del programma è stata chiamata inevitabilmente ad intervenire ed a correre ai ripari. Se è vero che l'ex tronista di Uomini e Donne rappresentava il personaggio di punta di questa edizione dell'Isola, in caso di sua esclusione dal reality in seguito ad un ipotetico grave provvedimento a suo scapito, la produzione del reality non poteva che puntare su un altrettanto personaggio forte in grado di sostituirlo. È possibile che, dunque, la scelta sia ricaduta nell'ultima settimana proprio sul fratellino di Cecilia e Belen Rodriguez? Sarebbe così giustificata la recente presenza del giovane alla trasmissione Mediaset, Mattino 5 oltre ad alcuni indizi social che per gli utenti più attenti rappresenterebbero un'ulteriore prova.

JEREMIAS RODRIGUEZ: LE DICHIARAZIONI A MATTINO 5

Jeremias Rodriguez nei giorni scorsi ha preso parte alla trasmissione condotta da Federica Panicucci per commentare le ultime vicende che hanno visto protagonista proprio l'ex cognato Francesco Monte, accusato di aver fatto uso di marijuana prima dell'esordio ufficiale del reality di Canale 5. Il modello ha inizialmente commentato l'attuale stato d'animo di Francesco, il quale dopo un avvicinamento a Paola Di Benedetto ha ripensato nuovamente alla sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. "Non l’ho sentito prima della partenza, ma l'ho visto qualche settimana prima e stava sicuramente meglio. Capisco che lì dentro non sia facile, la testa va oltre e si iniziano a vedere le cose che ti fanno male". L'attenzione si è poi spostata sulle accuse di Eva Henger rivolte all'attuale naufrago. "Sono argomenti delicati, sulla vita privata non sono nessuno per giudicare, sicuramente è stato brutto da parte di Eva, ma io non c’ero, non so cosa sia successo. Cacciare una cosa del genere in diretta tv mi sembra un po' troppo", ha aggiunto il fratello di Belen. L'argentino ha quindi preso le difese di Monte anche rispetto alla sua passata storia con la sorella ed all'epilogo doloroso. "Io lo conosco bene, è un uomo grande, basta con questa storia del poverino, poverino. Le storie finiscono, non c’è un cattivo e uno buono, non c’è un tradimento", ha però aggiunto.

NUOVO NAUFRAGO? GLI INDIZI SOCIAL

Il fratello della popolare showgirl ha le idee chiare: dopo aver partecipato già ad un reality sembra averci preso gusto al punto da voler partecipare ad un secondo. "Se mi chiedessero di andare all’isola per supportare Francesco? Subito, dove devo firmare?", ha scherzato a Mattino 5. In tanti però, hanno preso in parola la battuta ironica di Jeremias e, dopo le ipotesi di una squalifica di Monte sembrano sposare sempre di più la tesi di un suo approdo ufficiale dal prossimo lunedì. "Jeremias all’isola! Chiara Nasti si è ritirata, perché no?", lo ha sostenuto la Panicucci. Nel frattempo, mentre l'indiscrezione sembra prendere piede, qualcuno ha fatto notare la sospetta assenza del giovane dai social: come mai? L'argentino infatti non posta ormai da diverse ore su Instagram e l'ultima storia sul social fotografico, della durata di pochi secondi, lo immortalava nel centro di Milano in compagnia di un amico. E se fosse stato l'ultimo giro prima della partenza in direzione Honduras? C'è addirittura chi parla di un depistaggio come fece Cristian Gallella ai tempi della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez prenderà davvero il posto di Francesco Monte? Questo potrebbe rappresentare l'ennesimo schiaffo morale ai danni dell'ex tronista.

© Riproduzione Riservata.