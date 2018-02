Jonathan Kashanian/ Desidero avere un figlio non un uomo (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian dell'Isola dei Famosi 2018 ha recentemente confessato a Alessia Mancini il suo desiderio di avere un figlio appena rienterà in Italia dopo il reality.

Jonathan Kashanian sta vivendo la sua esperienza sull’Isola dei Famosi in modo totalizzante. Il simpatico ex vincitore del Grande Fratello 5, nel corso di questi anni di strada ne ha fatta parecchia ed è diventato, nel tempo, uno degli opinionisti più apprezzati. Durante questa permanenza nel reality estremo di Canale 5 L’Isola dei Famosi, Jonathan ha legato molto con Alessia Mancini, l’ex showgirl ora protagonista di tanti spot, e nelle ultime ore il giovane ha detto delle parole molto forti alla sua amica, confidandogli un desiderio nascosto. Addirittura, Kashanian è scoppiato a piangere, dando segni di commozione. Ebbene, Jonathan ha parlato del suo desiderio di diventare padre e della paura di non riuscire a farlo a causa della sua omosessualità. “Appena esco di qua faccio il diavolo a quattro per avere un figlio. So che cosa comporta crescere un bambino, non lo penso tanto per. A volte mi sale un’ansia perché temo di non riuscirci e di invecchiare senza averne avuto uno. Me lo sento” ha rivelato il ragazzo.

“NON MI INTERESSA AVERE UNA PERSONA AL MIO FIANCO”

Jonathan, a quanto pare, durante questa sua esperienza all’Isola dei Famosi sta mostrando anche la sua interiorità e ha fatto capire di non essere solo l’ex gieffino patinato che tutti abbiamo imparato a conoscere. Il ragazzo, tra le altre cose, si sta dimostrando uno dei più attivi e ha coinvolto gli altri naufraghi con la sua simpatia e la voglia di fare. Appena giunto in Honduras ha detto a Marco Ferri di aver visto un tutorial su Internet e di voler pescare. Dietro questa sua esuberanza, tuttavia, si nasconde un grande dolore. Jonathan teme di non avere un figlio ma dall’altra parte non sembra interessato ad avere una relazione. Ad Alessia Mancini ha confessato. “Di avere una persona accanto non me ne frega niente, ci sono delle persone di m***a in giro.” Poi ha continuato: “Farò questa cosa solo il giorno in cui saprò di essere forte, di poter stare in piedi con le mie gambe e regalare a questi bambini il futuro che si meritano”. Insomma, il ragazzo ha veramente un grande progetto e vedremo se dopo il reality riuscirà ad attuarlo.

CHI E’ JONATHAN KASHANIAN

Jonathan Kashanian è nato nel 1981 in Israele e a soli 4 anni si trasferisce in Italia. La sua vita cambia radicalmente quando entra in contatto col mondo della moda. Si diploma come stilista e lavora in show-room e sfilate, raggiungendo la popolarità nel 2005 col Grande Fratello. Dopo aver vinto il reality, inizia a condurre importanti programmi sull’ammiraglia Mediaset come Sei un mito e Sipario. Grazie a Piero Chiambretti e Silvia Toffanin c’è un ulteriore salto nella carriera di Kashanian, dato che diventa coconduttore del programma Verissimo, occupandosi della rubrica “cambio sesso”, trattando difficili storie di transizione. Jonathan collabora anche con numerose riviste ed è seguitissimo sui social. Prima di sbarcare sull’Isola dei Famosi, il ragazzo ha rilasciato un video messaggio pubblicato su tutte le sue pagine social. Jonathan si è detto preoccupato ma, al tempo stesso, felice per questa nuova avventura e ha rassicurato i suoi fans: ci sarà un suo amico, tale Ugo, ad occuparsi delle sue pagine con aggiornamenti contanti e Hashtag già scelti dal giovane.

