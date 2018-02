LA LEGGE DEL SIGNORE/ Su Rai Movie il film con Gary Cooper (oggi, 5 febbraio 2018)

La legge del Signore, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel cast: Gary Cooper, Dorothy McGuire ed Anthony Perkins. Il dettaglio della trama.

05 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Rai Movie

GARY COOPER NEL CAST

La legge del Signore, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 22,45. Diretta da William Wyler, la pellicola western, ha ottenuto uno strepitoso successo, arrivando ad aggiudicarsi una prestigiosa Palma d'oro nel 1956. L'ottimo riscontro riscosso dal film è senz'altro legato anche allo strepitoso cast dei protagonisti, composto da Gary Cooper, Dorothy McGuire, Anthony Perkins, Richard Eyer e Robert Middleton. Le musiche sono state curate da Dimitri Tiomkin, musicista russo che si è occupato delle colonne sonore di grandi pellicole cinematografiche del passato come La vita è meravigliosa, Il mio corpo ti appartiene, Il giorno della vendetta, La caduta dell'impero romano e Il circo e la sua grande avventura. ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA LEGGE DEL SIGNORE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel pieno della Guerra di Secessione statunitense e, in una piccola fattoria situata nello Stato dell'Indiana, scorre serena e spensierata l'esistenza dei Birdwell, famiglia contadina umile e dedita al lavoro nei campi, composta da papà Giona, sua moglie Eliza ed i loro figli Giosuè, Martha e Azaria. La loro esistenza mite e tranquilla viene d'un tratto interrotta dalla decisione del giovane Giosuè di entrare a far parte delle fila dell'esercito dei confederati. L'annuncio sconvolge i suoi genitori (in particolar modo Eliza) entrambi completamente contrari alla decisione del ragazzo. Nonostante ciò Goisuè, non tiene conto del parere della sua famiglia e parte per il fronte ma, arrivato sul campo di battaglia si rende conto di quanto sia atroce la guerra. Suo padre Giona, nel frattempo, in ansia per le sorti di suo figlio, decide di raggiungerlo nel tentativo di riportarlo a casa sano e salvo. Nel finale, per fortuna, padre e figlio riescono a riabbracciarsi, mentre la guerra di Secessione si avvia al termine, permettendo ai Birdwell di far ritorno alla loro esistenza mite e spensierata di un tempo.

© Riproduzione Riservata.