LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 5 febbraio: Marco Liorni a Roma, Francesca Fialdini a Sanremo

In occasione della settimana sanremese, La vita in diretta cambia casa: oggi e domani Marco Liorni sarà a Roma, mentre Francesca Fialdini sarà a Sanremo. Da mercoledì insieme in Liguria.

05 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Inizia una settimana particolare per La vita in diretta, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Dopo aver ampiamente introdotto il Festival di Sanremo nella scorsa settimana, per la settimana sanremese i due conduttori traslocano in Riviera. Oggi e domani Marco Liorni e Francesca Fialfini si separano provvisoriamente, andando in onda da due studi diversi: come scrive il settimanale DiPiùTv, Liorni rimarrà a Roma andando quindi in onda dallo studio 3 della sede Rai di via Teulada 66 a Roma. Francesca Fialdini, invece, si è già trasferita a Sanremo e da oggi intratterrà il pubblico dallo storico teatro del Casinò Municipale di Sanremo. Da mercoledì 7 febbraio Marco Liorni raggiungerà Francesca Filadini in quel di Sanremo e andrà in onda anche lui con i suoi spazi de “La vita in diretta” dal Casinò fino a venerdì.

Francesca Fialdini e Marco Liorni a Sanremo

“Prove dal teatro del Casinò di Sanremo. Faccia a faccia con svisa a terra. @ellihammers il più è pronto Le altre le aspettiamo al primo #caffedelledonne da #sanremo2018 #vitaindiretta #raiuno”, ha scritto ieri su Instagram Francesca Filadini con una foto dalla nuova location sanremese de La vita in diretta. Per tutta la settimana i due conduttori de La vita in diretta daranno ampio spazio ad ospiti, interviste e filmati legati ovviamente al festival di Sanremo che andrà in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio su Rai1. Davanti al Teatro Artidton ci sarà l’inviata Barbara Di Palma, pronta a intervistare chi entra e chi esce dalla “casa” della canzone italiana. A La vita in diretta non mancheranno approfondimenti su temi di attualità, ma l’attenzione sarà puntata in gran parte sulla kermesse canora.

© Riproduzione Riservata.