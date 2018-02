LORY DEL SANTO E MARCO CUCOLO / Ospiti a Pomeriggio Cinque: "Ecco come essere felici con il proprio toyboy"

Lory Del Santo e Marco Cucolo saranno ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi per festeggiare il compleanno di lui. Il loro rapporto prosegue da anni: ecco perché...

05 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Lory Del Santo

Lory Del Santo e il suo compagno Marco Cucolo saranno ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi. L'attrice ha ufficializzato la notizia ieri a Domenica Live, informando i suoi fan della partecipazione anche del suo toyboy con il quale fa coppia fissa da anni. Solo qualche giorno fa, la Del Santo ha chiarito sul settimanale Chi e a Mattino Cinque, le regole per mantenere una relazione duratura e stabile con un compagno ben più giovane (in questo caso la differenza di età è di 33 anni). Sono 10 le regole da lei indicate tra le quali, al numero uno, mai violare la privacy del proprio compagno. Insieme ad essa è necessario tenere sempre vivo il rapporto, ma anche tenere un po' di incertezza per il futuro e soprattutto fare divertire il proprio toyboy nell'intimità. Ma basteranno questi consigli di Lory a fare in modo che la relazione con il suo Marco sia stabile e duratura?

Lory Del Santo e Marco Cucolo ospiti di Pomeriggio Cinque

Lory Del Santo e Marco Cucolo saranno ospiti della puntata di Pomeriggio Cinque per festeggiare il compleanno di lui, come ammesso dalla stessa attrice ieri a Domenica Live. La coppia è felice e innamorata ed è riuscita anche se qualche mese fa proprio Barbara d'Urso aveva chiamato in causa alcuni sospetti relativi ad un prossibile tradimento con una donna più vicina all'età di Marco. Quest'ultimo si era quindi ritrovato a giustificare in diretta alcuni messaggi scambiati con una propria coetanea: "Sono messaggi normali. Ho detto di convivere e di essere felicissimo, io ce l'ho già il pane". Affermazione che Lory aveva parzialmente accolto e che non avevano segnato la fine del rapporto con Cucolo, come molti avevano ipotizzato. Ieri, invece, è stata l'attrice a raccontare un fatto di cui non aveva mai parlato prima e che va indietro di circa 10 anni ovvero a quando aveva trascorso una notte insieme all'attuale naufrago Marco Ferri: "Siamo partiti in auto per andare ad una festa a Cannes e Marco Ferri ha guidato per 5 ore. Arrivati in Costa Azzurra, abbiamo scoperto che l’unica camera disponibile era matrimoniale, quindi abbiamo dormito insieme. Lui era sulle sue, molto freddo, aveva sonno ed era stanco. Comunque l’avevo invitato a livello amichevole"

© Riproduzione Riservata.